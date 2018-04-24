Steinmeier Alevi temsilcileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Başkanı Hüseyin Mat başkanlığındaki heyeti, resmi konutu olan Bellevue Sarayı'nda kabul etti.

Bir süredir Almanya'daki dini kuruluşların temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştiren ve bu kapsamda AABF temsilcileriyle bir araya gelen Steinmeier, buluşmada Alevilerin Almanya'daki konumu, Alevi din dersleri ve Alevi din öğretmenlerinin yetiştirilmesi gibi konularda bilgiler aldı.

45 dakika gerçekleşmesi planlanan görüşmenin yaklaşık bir buçuk saat sürdüğü öğrenildi. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Mat, Cumhurbaşkanı Steinmeier ile yaptıkları görüşmenin ardından DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Aleviler için bir ilk

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun bugüne kadar Alman cumhurbaşkanları tarafından birçok resepsiyon ve yemeğe davet edildiğini söyleyen Mat, "Bu kabul, ilk kez Alman Cumhurbaşkanı tarafından sadece Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu olarak kabul edilmemiz, baş başa görüşmemiz açısından bir ilk. Bizim için çok önemli, değerli ve anlamlı bir görüşme oldu” dedi. Görüşmenin kendilerini çok mutlu ettiğini, birçok konuda görüşlerini aktarma fırsatı bulduklarını kaydeden Mat, "Bu kabulü Alman devletinin Alevileri tam anlamıyla kabul edip, değer vermesinin bir göstergesi olarak görüyoruz. Aleviler artık Almanya'nın bir parçası, önemli bir unsuru” değerlendirmesini yaptı.

Almanya'daki Alevi toplumunun, kamu tüzel kişiliği kazanma konusunda yürüttüğü çabalar hakkında Cumhurbaşkanı Steinmeier'e bilgi verdiklerini söyleyen Mat, şöyle devam etti: "Almanya'da devletten talep edip alamadığımız bir hak yok aslında. Bir tek kamu tüzel kişiliği kazanma konusu var, onunla ilgili de Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde çok önemli, olumlu gelişmeler var. Bu statünün de elde edilmesiyle Almanya'daki Alevilerin kamu alanında da söz sahibi olması bizi mutlu edecek. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı Steinmeier'e de ilettik.”

Görüşmede son dönemde Türkiye'de tırmanan kutuplaşmayı, bunun Almanya'ya yansımalarını, bu konudaki rahatsızlıklarını da aktardıklarını anlatan Mat, "Özellikle AKP hükümetinden dolayı burada, Almanya'da da Alevilere dönük kin ve nefret arttı… Bundan Alevilerin duyduğu rahatsızlığı da dile getirdik. Cumhurbaşkanı da bizi dinledi” şeklinde konuştu. Buluşmada Almanya'da gelişmeleri, uyum konularını da ele aldıklarını ifade eden Mat, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in "Alevilerin Almanya için taşıdığı öneme vurgu yapmasından” memnuniyet duyduklarını söyledi.

Mat sözlerini şöyle tamamladı: "Sayın Steinmeier bize Alevilerin uyum konusunda kendilerini Almanya'da ispatlamalarının önemli olduğunu söyledi, ‘Biz burada tüm inançların, eşit koşullarda, barış içerisinde, demokratik ilkelere bağlı kalarak bir arada yaşamasını, kendi faaliyetlerini yürütmelerini bekliyoruz' dedi. Bunun devletin temennisi olduğunu kaydetti.”

Değer Akal / Berlin

© Deutsche Welle Türkçe