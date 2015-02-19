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Dünya
Deutsche Welle

Steinmeier Afrika gezisine çıktı

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier 4 gün sürecek bir Afrika gezisine çıktı.

19 Şubat 2015 11:03

Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Afrika turunun ilk durağı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne vardı. Başkent Kinshasa'da Devlet Başkanı Joseph Kabila ile görüşmesi beklenen Steinmeier, Kongo'nun doğusunda görevli BM Barış Misyonu'na komuta eden Alman diplomat Martin Kobler ile de bir araya gelecek.

70 milyon nüfusa sahip Kongo, yüzölçümü olarak Afrika kıtasının en büyük ikinci ülkesi durumunda. Zengin maden yataklarına sahip ülkenin doğusunda yaklaşık 20 yıldır etnik çatışmalar yaşanıyor. Yaklaşık 20 bin askerle BM'nin en kalabalık barış gücü bölgede görev yapıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ardından Ruanda ve Kenya'yı ziyaret edecek. İşadamları ve kültür kuruluşları temsilcilerinin de eşlik ettiği Steinmeier gezisi öncesinde yaptığı açıklamada, "Dışişleri politikamız yalnızca kriz diplomasisinden ibaret değildir" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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