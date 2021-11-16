Stefan Kuntz: Takımımın iyi bir maç çıkaracağına kesin olarak ikna olmuş durumdayım

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son maçında Türkiye, Karadağ'a konuk oluyor. A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz maç öncesinde yaptığı açıklamada "Oyuncularımın iyi bir maç çıkaracağından kesin olarak ikna olmuş durumdayım" dedi.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu ve şunları kaydetti:

"Merakla bekliyorum maçı. Futbolcularımın iyi bir maç çıkaracağına dair inancım tam. Son günlerde takımımla yaptığım çalışmalar sonucunda, oyuncularımın iyi bir maç çıkaracağından kesin olarak ikna olmuş durumdayım.

Abdülkadir, milli takımda ilk kez ilk 11'de başlayacağı için mutluyum. Berat'ın biraz daha boyu ve fiziğiyle orta sahaya getireceği katkıyı düşündük, Abdülkadir'in de enerjisini."