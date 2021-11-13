Stefan Kuntz: Sakin olalım, ayağımız yere bassın

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık karşısında alınan 6-0'lık galibiyetten mutluluğunu dile getirirken "Oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi.

A Milli Takım, Cebelitarık'ı 6-0 yenerken Norveç'in de Letonya ile berabere kalması nedeniyle milliler grup ikinciliğine yükseldi.

Mücadele sonrası değerlendirmelerde bulunan Stefan Kuntz, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları izlemek bir zevkti. Oyunun yönünü değiştirecek hamleler yaptık. Sağdan sola, soldan sağa gittik. Ortalar denedik. İleri çıktık. Kimi zaman üzerimize gelmeleri için geri çekildik. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık." diye konuştu.

Oyuncu değişikliklerini de değerlendiren Kuntz, "Bu değişikliklerin arkasında neler vardı? Zeki'nin sarı kart sınırında olması... Rakibimizin 10 kişi olması ve Karadağ ile oynayacağımız maçı düşünerek kendisini dinlendirmek istedik. Rıdvan da hücum konusunda bize katkı verdi. Mert de gol attı." dedi.

Alman teknik adam, Norveç maçının berabere bitmesiyle ilgili olarak ise "Maça konsantreydim ama kaptanım benim yanımda diğer maçı takip ediyordu. Maç bittikten sonra hızlıca sosyal medyadan olanlardan haberdar olduk. Sakin olalım. Önümüzde bir maç var. Düzeltebileceğimiz bir şeyler varsa bunlara çalışalım. Ayaklarımız yere bassın." ifadelerini kullandı.