Stefan Kuntz: Duygusal bir galibiyet oldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya galibiyetini ve ay-yıldızlıların Dünya Kupası şansını değerlendirdi.

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Letonya ile Daugava Stadyumunda karşılaştı. Rakibini 90+9'da Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle mağlup eden ay-yıldızlılarda teknik direktör Stefan Kuntz gözyaşlarına hakim olamadı.

Mücadele sonrası TRT Spor'a konuşan Alman teknik adam şunları söyledi:

"Öncelikle bu bir galibiyet ve 3 puan. Bunun son dakikada atılan bir golle gelmiş olması özel kılıyor. Oyuncularımın yediğimiz golden sonra verdiği reaksiyon için onları kutluyorum. Onlar hakkında çok yorum yapıldı. Bundan elbette etkilenirsiniz. Bu galibiyet onlar için önemli. Onlar adına seviniyorum. Çünkü daha fazlasını hak ediyorlar. Bunun böyle olmadığını gösterdiler. İnandılar. Bu galibiyetin duygusal bir şekilde gelmiş olması, dramatik olması bunu önemli kılıyor. Bu gece Türk halkına da bir galibiyet verebilmiş olmayı önemsiyoruz ve bundan dolayı da çok mutluyuz."