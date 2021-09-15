Stefan Kuntz'dan Türkiye açıklaması

A Milli Takım'da yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Bir dönem Beşiktaş forması giyen dün TFF'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Alman teknik adam Stefan Kuntz görüşmelere ilişkin bir açıklama yaptı.

Dün TFF'nin davetlisi olarak İstanbul'a gelen Stefan Kuntz, kişisel Instagram hesabından açıklama yaptı.

Kuntz yaptığı açıklamada ilk ağızdan Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüştüğünü belirterek "TFF'nin davetlisi olarak ilk görüşmeler için İstanbul'daydım. Fakat şu an için verecek bir anlaşma haberi yok." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yöneticisi Hamit Altıntop önderliğinde birçok teknik adamla görüşmeler sağlayan TFF, Almanya U21 Takımı’nı çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Stefan Kuntz’a teklif götürmüştü.



Alman teknik adamla her konuda anlaşma sağlanırken; Kuntz görüşmeler için İstanbul’a gelmişti.