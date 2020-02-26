Steau Bükreş Başkanı kötü gidişin nedenini buldu: Oyuncularımız çok seks yapıyor

Romanya'nın önde gelen kulüplerinden Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali, takımdaki kötü gidişatın nedenini tespit etti. 61 yaşındaki başkan, oyuncularının kız arkadaşlarıyla çok fazla cinsel ilişkiye girdiği için performanslarının düştüğünü iddia etti.

Steau Bükreş, Romanya Ligi'nde 3 haftadır kazanamıyor. Lig lideri Cluj'la arasındaki puan farkı 8'e çıkan Bükreş'te şampiyonluk hayalleri neredeyse bitmek üzere.

Dailymail'deki habere göre, kulübün sahibi Rumen futbol adamı Gigi Becali ise kötü gidişatı futbolcularının, kız arkadaşlarıyla çok fazla cinsel ilişkiye girmesine bağladı. 26 şampiyonlukla Romanya'nın en çok şampiyonluğu bulunan takımı olan Steau Bükreş, uzun zamandır şampiyonluk yaşayamadı.

"Cluj oyuncuları haftada bir seks yapıyor"

Becali'nin takımı en son 2014-2015 yılında şampiyon olmuştu. Romanya Ligi'nde son iki senenin şampiyonu ise Cluj oldu.

Becali, yerel bir gazeteye verdiği röportajda Cluj'un Başkanı Dan Petrescu'ya övgüler dizerek şunları söyledi, "Oyuncularım dinlenmiyor. Florinel Coman dinlenmiş olsa... Ama başka şeyler yapıyor. Bak Dan Petrescu'ya! Cluj oyuncuları haftada sadece bir kez seks yapabiliyor. Kadınlarla haftada bir kez görüşmeye izinleri var" dedi.

Cluj yetkilileri ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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