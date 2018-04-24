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Eğitim

'Steam Otobüsü' Ümraniye'de hizmete açıldı

İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE Nurten Yıldırım Sancak Anaokulu’nda, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ümraniye Belediyesi’nin ve sponsor firma PPG’nin destekleriyle yapılan ‘Steam Otobüsü’  törenle hizmete açıldı

24 Nisan 2018 15:33

İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE Nurten Yıldırım Sancak Anaokulu’nda, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ümraniye Belediyesi’nin ve sponsor firma PPG’nin destekleriyle yapılan ‘Steam Otobüsü’  törenle hizmete açıldı. 

20 kişi kapasiteli steam ve kodlama otobüsü 7 aylık bir çalışmanın ürünü. Otobüste bilgisayarlı veya bilgisayarsız kodlama ve deneyler yapılabiliyor. Açılımı bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik anlamına gelen Steam Otobüsü, Ümraniye Belediyesi dışında çevre ilçelerde de hizmette olacak. Çocukların çağı yakalamasının hedeflendiği Steam Otobüsü’nün sponsor firması dünyaca önemli bir boya firması PPG. 

Törene Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye İlçesi Kaymakamı Suat Dervişoğlu, PPG Firmasını temsilen Olivier Krau, Öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 

Tören Anaokulu öğrencilerinin Mehteran Takımının konserine eşlik etmesiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Okul Müdürü Sengil Pınar bir konuşma yaptı. Ardından Steam Otobüsü\'nün yapım sponsor firması PPG’yi tamsilen Olivier Krau konuşmasını gerçekleştirdi. Ve sırasıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye İlçesi Kaymakamı Suat Dervişoğlu konuşmalarını yaptılar. 
Yapılan konuşmaların ardından Mehmet Akif ilkokulu öğrencileri halk oyunu gösterisi sergiledi.
Ve  Steam Otobüsü\'nün önünde kurdela kesimini, protokol ile birlikte ana okulu öğrencileri gerçekleştirdi. Ardından Protokol  Steam Otobüsünün içine geçilerek öğrencilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

STEAM VE KODLAMA ÇAĞIMIZIDA ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ise konuşmasında, \"Hükümetimizi 2023 diye hedef ve vizyon koyduğu eğitime ciddi bir katkı sağlamak için bu projeyi hayata geçirdiler. Steam ve Kodlama çağımızda önemli bir yer tutuyor. Çocuklarımızı bilimle buluşturmanın, kodlamayla daha doğru muhakeme ve düşünme konusunda bir eğitim sağlayacak. En azından çocuklarımızn bu konunun farkında olmalarını ve heyecan duymalarını sağlayacak öenmli bir proje\' açıklamalarını yaptı.

Sponsor Firma PPG’yi temsilen Olivier Krau yaptığı konuşmada bilimin gelişmesi için yaptıkları destekten dolayı mutlu olduklarını ve firma olarak teknolojiye destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

(GÖRÜNTÜLÜ- FOTOĞRAFLI)

 

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