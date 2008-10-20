“Stayin’ Alive” şarkısı hayat kurtarabilir

ABD'nin Chicago kentindeki Illinois Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan araştırmada, tavsiye edilen kalp masajı miktarının dakikada 100 olduğu ve şarkının dakikada 103 ritme sahip bulunduğu belirlendi.Araştırmacılar, birçok kişinin doğru ritmi uygulayacağından emin olmadığı için acil bir durumda kalp masajı veya suni teneffüsü yapmaktan çekindiğini belirterek, "Stayin' Alive" parçasının doğru ritmin tutturulmasında faydalı olabileceğine işaret etti.Araştırmalarında, hastaneden doktorlar ve tıp öğrencilerine mankenler üzerinde bu şarkıyı dinlerken kalp masajı yapmalarını isteyen doktorlar, 5 hafta sonra şarkıyı çalmadan yaptıkları tatbikatta, deneklerden kalp masajı yaparken şarkıyı düşünmelerini istedi.İlkinde ortalama kalp masajı sayısını dakikada 109, ikincisinde de 113 olarak tespit eden araştırmacılar, Bee Gees'in bu şarkısının kalp masajında doğru ritmi tutturmak için yararlı olabileceğinin altını çizdi.