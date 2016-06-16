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Kültür-Sanat

Status Quo'nun gitaristi Antalya'da kalp krizi geçirdi

Rick Parfitt'in hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı

16 Haziran 2016 19:52

Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Status Quo'nun üyelerinden Rick Parfitt, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.

Status Quo, "Electric" isimli son turneleri kapsamında, 14 Haziran'da kentte sevenleriyle buluştu. Antalya'da verdiği konserin ardından grup, dinlenmek için otele gitti.

Grubun söz yazarı ve gitaristi 67 yaşındaki Parfitt, gece kalp krizi geçirdi. Kalbi duran sanatçı, oteldeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanın sağlık durumu hakkında bilgi veren Yoğun Bakım Sorumlusu Anestezi Uzmanı Dr. Levent Bülent Tuncer, Parfitt'in önceki yıllarda çoklu damar baypas ameliyatı geçirdiğini, kendisine birkaç kez de stent uygulandığını bildirdi.

Parfitt'in, anjiyografisinde tıkalı damarı açıldıktan sonra tedavinin devamı için yoğun bakıma alındığını belirten Tuncer, "Hasta kendine geldi ancak hayati riski devam ediyor. Hastanın sağlık durumunu yakından takip ediyoruz." dedi.

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