-STAT İSİMLERİNDE SON KARAR BAKAN ÖZAK'IN ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Galatasaray ve Beşiktaş Kulüpleri'nin stat isimlerini değiştirme isteğiyle ilgili olarak, ''Bu konuda son kararı sadece sayın Faruk Nafiz Özak verir'' dedi. Akgül, Genel Müdürlük olarak kulüplerin sponsorluk anlaşmaları yapmaları konusunda çok istekli olduklarını ifade ederek ''Sponsorluk konusunda kulüplere ve federasyonlara katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz. Kulüplerimizin elde ettiği sponsorluk kaynağının önüne geçme gibi bir niyetimiz yok ama devlet yazılı kurallarla yönetiliyor. Bizde de Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne ait kurallar var. Eğer stada bir ad verilecekse, Ad Verme Yönetmeliği'ne uyulması gerekiyor. Biz, sadece kulüplerimize bunları hatırlattık. 'Bizim tesislerimize kendi başınıza herhangi bir isim veremezsiniz' dedik. Söz konusu duruma hem Beşiktaş Kulübü hem de Galatasaray Kulübü hassasiyetle yaklaştı'' diye konuştu. ''Galatasaray ve Beşiktaş, ad verme yönetmeliğini bilmediklerini bizlere bildirdiler'' diyen Yunus Akgül, ''İki kulüp de yönetmeliğin gereği için bize yazı yazdılar. Biz de şu anda bu yazıları değerlendiriyoruz. Yönetmelikte, 'Gençlik ve Spor Genel Müdürü, stat isminin değişmesi talebini Spordan Sorumlu Devlet Bakanı'na sunar. Bakan da onaylar' yazıyor. Ben, konuyu Sayın Bakanımız Faruk Nafiz Özak ile görüşeceğim. Sayın bakanımızın onaylaması durumunda, iki kulüp de statlarına isim koyma hakkını elde ederler. Kulüplerimizin isim sponsorlukları bulmasını gururla karşılarız'' diyerek sözlerini tamamladı.