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Spor

Parma güvenlikçilerin parasını ödeyemedi, Serie A maçı ertelendi

Sekiz aydır maaşlarını alamayan güvenlik görevlileri maça çıkmayacaklarını belirtince, karşılaşmanın oynanmamasına karar verildi

21 Şubat 2015 21:33

İtalya Ligi'nin köklü ekiplerinden Parma, parasızlık yüzünden maça çıkamayacak duruma geldi. Kasasında sadece 40 bin Euro kalan sarı-lacivertliler, stat güvenliğinin parasını ödeyemeyince Udinese ile oynayacağı lig maçı ertelendi.

NTV Spor'un haberine göre; sekiz aydır maaşlarını alamayan güvenlik görevlileri maça çıkmayacaklarını belirtince, karşılaşmanın oynanmamasına karar verildi. Ligde son sırada yer alan Parma'da teknik direktör Roberto Donadoni, Cuma günkü antrenmanı iptal etti.

Kulübün yeni sahibi Giampietro Manenti, Parma Belediye Başkanı Federico Pizzarrotti, Futbolcular Birliği ve İtalya Ligi yöneticileri tesislerde toplantıda bir araya geldi.

Toplantı çıkışı takımın tecrübeli oyuncularından Alessandro Lucarelli, "Kulübün sahibi Manenti ödemelerin bir teknik aksaklıktan kaynaklandığını söyledi. Vaat ettiği tarihte hesaplarımıza herhangi bir para yatmadı. Zaman daralıyor ve böyle devam ederse korkarım takım olarak başımızın çaresine bakmak zorunda kalacağız" diye konuştu.

Parma Belediye Başkanı Pizzarrotti ise, "Toplantıda birçok şey konuşuldu. Ama sözlerle maaş ödenmiyor. Manenti zaman istedi. Umarım bir çözüm bulunur. Durum gerçekten çok kötü ve her geçen saat biraz daha kötüye gidiyor" dedi.

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