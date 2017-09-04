Stasi Dairesi'nden siyasetçilere Türkiye tavsiyesi

Eski Doğu Alman istihbaratının (Stasi) arşivinden sorumlu Stasi Belgeleri Federal Dairesi'nin (BStU)Direktörü Roland Jahn, Alman siyasetçilere Türkiye ile ilişkilerde nasıl bir tutum izlenmesi gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulundu. Jahn, Berliner Zeitung gazetesine Türkiye'deki siyasi tutuklularla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'ye ile ilişkilerde kararlılıkla ama diyaloğa da açık tutum izlenmesini tavsiye etti.

1980'li yılların başlarında insan hakları için verdiği mücadele yüzünden Doğu Almanya'da bir süre hapis yatan Jahn "Dikta yönetimlerine nasıl davranmak gerektiği her zaman karşımıza çıkabilecek bir sorudur, önemli olan insan haklarından taviz vermemek ve mağdurlara yardım etmektir" dedi.

Jahn, "ya - ya da" ikilemi yaratmamak gerektiğini ve "aşırı pozisyonlara saplanıp kalmanın bütün imkânları ortadan kaldıracağını" söyledi. Roland Jahn, "Esneklik gereklidir. Ancak bunu yaparken temel değerlerden taviz verilmemelidir. Örneğin insan haklarına saygılı olunması gibi" dedi.

Dışardan manevi destek

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de hazlihazırda 12 Alman siyasi tutuklu bulunuyor. Hafta sonunda da iki Türk asıllı Alman, Antalya'da gözaltına alınmıştı. Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutukluluk hali 200 günü geçti. Tutuklular arasında gazeteci Meşale Tolu ve insan hakları aktivisti Peter Steudtner de bulunuyor.

Stasi belgelerinden sorumlu Roland Jahn bir Berlin kilisesinde her gün tutuklular için dua edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. "Hapishane duvarları dışında kendisini unutmayanların olduğunu bilmek güzel bir şeydir” diyen Jahn "Dışardan gelen sinyaller tutuklunun dayanma gücü açısından önemlidir. Tek başına hücreye kapatılan insanın morali çok çabuk bozulmaya müsaittir”, diye konuştu.

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DW,epd/AG, BD