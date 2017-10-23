Startup İstanbul 2017 girişimcileri bir araya getiriyor

İstanbul, 23 Ekim (DHA) – Startup İstanbul’un açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Erhan Erkut, “Katma değer yaratan, yüksek teknolojili ürünler üretmemiz gerekiyor.” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)\'in stratejik partnerl olduğu Startup İstanbul, UNIQ Hall Istanbul\'da MEF Üniversitesi\'nden Prof. Erhan Erkut ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi\'nin açılış konuşmalarıyla başladı.

Prof. Erhan Erkut, açılış konuşmasında, “Şu anda dünyanın fındık ihtiyacının yüzde 75\'ini üretiyoruz. Fakat bu ithal ettiğimiz iphone miktarını karşılamaya yetmiyor. Türkiye mali açık veren ülkeler sıralamasında 6. sırada yer alıyor. Bu açığı kapatmamız fındık ihracatıyla mümkün değil, daha çok katma değer yaratan, yüksek teknoloji değerine sahip ürünler üretmemiz gerekiyor. NEET, yani herhangi bir iş yapmayan veya herhangi bir eğitim sürecinde olmayan genç oranımız dünya ortalamasının çok üzerinde. Bu da çok önemli bir sosyal risk taşıyor. Tüm bunların cevabı girişimcilikte yatıyor.” dedi.

“Startup İstanbul 2017” etkinliğinde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2023 yılında Türkiye\'nin dünya ticaretindeki payını yüzde 1.5\'e çıkarmayı ve Türkiye\'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almasını hedeflediklerini belirterek, “Bu hedeflere Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve girişimcilik olmadan ulaşmak mümkün değil” dedi.

2015\'te gerçekleştirilen çalıştayda bu hedeflere ulaşabilmek için sekiz yıllık bir perspektif oluşturduklarını aktaran Büyükekşi, “2015\'te Sapanca\'da düzenlediğimiz çalıştayda önemli hedefler belirledik, Türkiye ve İstanbul\'u bölgede lider bir girişimcilik merkezi haline getirmek istiyoruz. Bunun yanında, ihracatımızın yüzde 20\'sinin start-up şirketler tarafından yapılmasını, global start-up ekosisteminde ilk 10\'a girmeyi istiyoruz” dedi.

TİM Başkanı ayrıca, TİM\'in 5 senedir düzenlediği “Türkiye İnovasyon Haftası” etkinliğinin kapsamını genişleterek “Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası” haline getirdiklerini söyledi ve Türk girişimcileri küresel arenaya taşıdıklarını ekledi.

Draper Üniversitesi\'nin kurucusu, ödüllü girişimci Tim Draper ise ilham veren konuşmasında başarılı bir girişimcinin bu uzun yolda defalarca kaybedebileceğini vurgulayarak, “2008 krizinde toplumca bir şeyleri yanlış yaptığımızı fark ettik. Okullarda çocuklarımıza hata yapmamayı öğretiyoruz. Bir sınavdan 100 puan almak hiç hata yapmamak anlamına geliyor. Öncelikle bunu değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü hata yapmadan inovasyon yapmanız mümkün değildir. Tek yapmanız gereken denemeye devam etmektir. Yakaladığınız vizyonu takip etmeli, kendinizi ve işinizi sürekli geliştirmelisiniz.” dedi.

Tüm dünyadan Startupların Türkiye\'ye olan ilgisi gün geçtikçe artıyor

Startup İstanbul\'la ilgili değerlendirmede bulunan Etohum Kurucusu Burak Büyükdemir ise “Tüm dünyadan girişimcilerin Türkiye\'ye olan ilgisi gün geçtikçe artıyor. Bunu çok yakından gözlemleme fırsatı buluyor. Startup İstanbul olarak bu sene de tüm dünyadan 21 bin girişimin başvurusunu aldık. Bunu bir fırsata dönüştürmeliyiz. İstanbul\'u dünyanın önemli girişimcilik merkezi yapabiliriz. Burada çıkartacağımız katma değeri yüksek girişimcilerle ekonomimize çok ciddi fayda sağlayabiliriz.” dedi.

Pek çok farklı alanda geleceğin teknolojilerini yaratma hedefiyle yola çıkan girişimciler, iki günlük eğitim ve aşamalı elemeler sonunda dünya devlerinin dikkatini çekebilmek ve finalde yer alabilmek için ter döktü. 23 Ekim\'de yapılan heyecanlı finalde kazananlar etkinlik sonunda belli olacak.

50\'nin üzerinde konuşmacı ve 500 yatırımcının bir araya geldiği Startup Istanbul 2017 etkinliğinde, Tesla\'nın ilk yatırımcılarından, Harvard\'ın 46. en seçkin mezunu olarak gösterilen ödüllü girişimci Tim Draper, dünyaca ünlü strateji ve inovasyon danışmanı Dan Toma, Test My Pitch\'in kurucu CEO\'su Bill Kenney, Avrupa\'da birçok startup\'a mentorluk ve yatırımcılık yapan Techstar girişimcisi Eamonn Carey, The Abraaj Group Genel Müdürü Omar Syed, yazar ve girişimci Amal Dokhan gibi dünyanın girişimci liderleri konuşmacı olarak yer aldı.



