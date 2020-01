Disney tarafından yeniden beyazpereye dönmeye hazırlanan, J.J. Abrams’ın yöneteceği 'Star War's filminin yeni serisinin bir türlü çekimlerine başlanamazken yapımcı şirketten erteleme haberi geldi. Serinin yedinci bölümünün 18 Aralık 2015’te vizyona gireceği açıklandı. Çekimlerin ise 2014 baharında başlaması bekleniyor.

Abrams, merakla beklenen yeni bölümü daha önce 'The Empire Strikes Back' ve 'The Return of Jedi' bölümlerini kaleme alan Lawrence Kasden ile birlikte yazıyor.