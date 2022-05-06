Starlink taşınabilir abonelik hizmeti duyuruldu

Uydular aracılığı ile internet erişimi sunan Starlink, araca takılan bir aparat ile taşınabilir hâle getirildi.

Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in yıllardır üzerinde çalıştığı uydu interneti projesi Starlink, abonelerin araçlarındaki çakmaklık girişi aracılığıyla kullanılabilecek. Bu yenilik, Starlink abonelerinin nereye giderlerse gitsinler, internet antenlerini yanlarında taşımalarına ve aktif olarak kullanmalarına yardımcı olacağı açıklandı.

Araçlardaki çakmaklığa takılarak kullanılabilir

Starlink mühendisleri, antenler üzerinde özel bir çalışma yaparak bu ürünleri, araç çakmaklıklarında da çalışabilir hâle getirdiği bilgisi verildi. Antenle birlikte sunulan bir aparat, cihazın araç içerisinde de çalışmasını sağladığı kaydedildi.



Starlink abonelerinin, antenlerini araçlar için uygun hâle getirebilmek için ayda 25 dolarlık ek ödeme yapmaları gerektiği öğrenildi. Ayrıca Starlink'in uyduları taşınabilir hâle gelmiş olsa da, internet hizmetinden faydalanabilmek için sabit bir şekilde durulması gerektiği açıklandı.

Enerji tüketiminin minimal seviyelere düşürülmesi için uğraşılıyor

Starlink mühendislerinin, Starlink'in taşınabilir hâle gelmiş olmasının yarattığı araç enerji tüketimi konusunda çalışmalar yaptığı açıklandı. Musk tarafından yapılan bir açıklamaya göre, yazılım güncelleme çalışmalarına devam edilerek enerji tüketiminin minimum seviyelere düşürülmesi için uğraşılıyor.