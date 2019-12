Star’ın yıldızı bir türlü parlamıyor

T24 - Çağnur Öztürk





Star TV’den bahsediyorum, evet bir türlü yıldızı parlamıyor, parlayamıyor. Parlama emaresi de göremiyorum şu an ama Cem Aydın’ın dediği gibi umarım 1 yıl sonra farklı bir Star olur.



Star TV’nin açıkçası öncesinde de birçok dizisinde , programında istikrar olmuyordu. Kanal D’nin dizi transferleri sayesinde güç ve destek alıyordu. Haber kadrosu olarak güçlüydü sadece.



Şu anki Star TV de hafta sonu haberlerini sunan Nazlı Öztarhan’ı hafta içine alarak hata yaptı, hafta içi ana haber için farklı daha deneyimli bir haberci seçilmeliydi hala da geç değil…Öztarhan’ın zayıf kalacağını çok önceden belirtmiştim.



Kanalın yeni dizilerine gelince, sanki çok uzun ömürlü olmayacaklar gibi. Tek başımıza’nın iki ana karakteri biri fakir diğer zengin olanın hizmetçisi. Ahu Türkpençe’nin canlandırdığı karakter istemediği bir evlilik yapmış, kocasından şiddet görüyor. Şiddet görüntülerinin bu kadar gözümüze sokulmaması gerek. Başak Köklükaya’nın canlandırdığı varlıklı kadının sorunu daha vahim anladığım kadarıyla enseste maruz kalmış. Bu konuya değinmesi açısından cesur buldum diziyi. Bunun dışında klasik anlatıya katılan bir yenilik görmedim.



Bir Ömür Yetmez’de ise bütün sırlar bir bölümde bolca flashbackle verildi. Açıkçası benim merak edebileceğim bir şey kalmadı çünkü çözdüm her şeyi. En azından kardeş olduklarını v.b. birkaç bölüm sonrasına bıraksaydınız. Bir senaryonun en önemli öğesi; merak öğesi zayıf şu an ve hikaye ağır ilerliyor.



Her iki dizinin de castları başarılı. Ancak senaryolara acil müdaheleler gerek.

Ocak’ta geçecek Muhteşem Yüzyıl ise kanala ivme sağlayacaktır tabii ki.

Melek Baykal’ın sabah programı sunma fikri bana şu an hiç sıcak gelmiyor ama öğlen kuşağında bir program güzel olur. Kanallar artık neden Esra Ceyhan’ın yaptığı gibi programlara yer vermiyor, her yer izdivaç oldu, öğleden sonra gerçek bir kadın programı görmek istiyorum.



Star TV bunu yaparsa güzel bir alternetif getirmiş olur bence.

Türkiye’nin artisti kim oldu?



Yaz başında Yaz ekranında yıldız savaşları yaşanacak demiştim. Birçok kanal artist, şarkıcı keşfetme programı yapacağını açıklamıştı tanıtımlar dönüyordu kanallarda.

Kanal D’de oyuncu arayan Artiz Mektebi yayınlandı. Star TV’de şarkıcı arayan Star Akademi yapıldı.







TRT 1’de bu ikisinin karması Yıldızım Sensin de yapıldı



Ancak yazımda da geçen Show TV’de yapılacağı duyurulan tanıtımları dönen Türkiye’nin Artisti Sen Misin?’i göremedik. Show Haber’de Korcan Karar da yarışmanın haberini yaptı elemeleri gösterdi.



Haber videosunda jüride yer alan isimler şöyle; Gökhan Mutlay- Organizatör, Pınar Güntürkün- Oyuncu, başarılı sanatçı Altan Gördüm ve yapımcı Fatih Cesur.

Daha önce yayınlanan ve Beren Saat’i bize tanıtan program olan Türkiye’nin Yıldızları’nın aynısıydı. AMA yayınlanacağı duyurulan yarışma yayınlanmadı, Seçmeler yapılmış binlerce kişi başvurmuş bu sayı 250’ye kadar düşürülmüş ancak yapım şirketi seçilen adaylara program iptal oldu sizleri dizi castı görüşmelerine çağıracağız demiş. Programın facebook resmi sayfasından şu notları aktarayım;







İlk post şöyle;



Tüm yarışmacı arkadaşların dikkatine! Seçmelere başladığımızda sonuçların 6 Mayıs'ta açıklanacağını anons etmiştik.



Hepinizin "Türkiye'nin Artisti" olma yolundaki heyecanınızı anlıyoruz. Bu sebepten seçmelere başladığımız illerden (İstanbul-İzmir-Trabzon) seçilen arkadaşları bekletmeden, 29 Nisan'da bilgilendirme yaptık.

Dün akşam da Ankara ve Adana'da gerçekleşen seçmeleri geçen arkadaşlara bilgilendirme yaptık.







Devamı;



‎"Türkiye'nin Artisti Sen Misin?" adayları için ön elemeler 22 - 23 Ağustos 2011 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir. 18 Ağustos 2011 (İstanbul) ve 19 Ağustos 2011 (diğer iller ve yurt dışı) tarihlerinde adaylar aranacaktır. Hamdi Alkan koordinatörlüğünde gerçekleşecek olan ön elemelerde adaylar, prodüksiyon şirketinin uygun gördüğü ve Show TV'de yayınlanan bir dizi kadrosunda yer almak üzere seçilecektir.



"Türkiye'nin Artisti Sen Misin?" projesinde yapılan değişiklik sonucu, adaylar bir dizi kadrosunda yer almak üzere seçilecektir. Bu nedenle, ilk elemelerde belli bir puan ve üzeri alan tüm adaylar 18-19 Ağustos 2011 tarihlerinde aranmıştır. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.



Yarışmadan neden vazgeçildiği konusunda tam bir açıklama yok.

Yani bir yıldız oyuncu seçme ve yetiştirme yarışması cast elemelerine dönüşmüş oldu. En son postta 15 Kasım’da eleme yapılacağı duyurulmuş öncekinde isimler açıklanmış.



Umarım ki elemeleri geçenler cast ile ilgili artık mağdur olmazlar zira yaklaşık 6-7 aydır hayal kurmaktalar.