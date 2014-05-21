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Star'ın yarısı Ethem Sancak’a devrediliyor

Fettah Tamince, Ali Tamince ve Turgay Mutlu Şimaylı, Star hisselerinin yüzde 50’sinin Ethem Sancak’a devri için başvuruda bulundu

21 Mayıs 2014 19:13

Star Medya Yayıncılık, Star Medya Ajans, Star Matbaacılık, Dinamik Radyo şirketlerinin hisselerinin yüzde 50'sinin Ethem Sancak'a devri için Rekabet Kurumu’na başvuruldu.

Kurumun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fettah Tamince, Ali Tamince ve Turgay Mutlu Şimaylı tarafı ile Ethem Sancak arasında düzenlenen hisse devri sözleşmesi uyarınca Star Medya Yayıncılık, Star Medya Ajans, Star Matbaacılık, Dinamik Radyo şirketlerinin her birinin hisselerinin yüzde 50'sinin Ethem Sancak'a devri için Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunuldu.

 

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