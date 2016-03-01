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Star'ın iddiası: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ "17-25 Aralık darbedir" dedi!

Başbuğ'un Balyoz Davası'nın temyiz duruşmasına gönderdiği savunma iddiası...

01 Mart 2016 10:57

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Star gazetesi, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Balyoz Davası'nın temyiz duruşmasına gönderdiği savunmada "17/25 Aralık'ın darbe girişimi olduğunu" söylediğini iddia etti. Haberde, Başbuğ'un ayrıca, 'Paralel yapının Türkiye için en büyük tehlike olduğunu" da belirttiği ileri sürüldü.

Başbuğ'un Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde Ekim 2015'te görülen Balyoz Davası'nın temyiz duruşmasında yaptığı savunmada eski Emniyet İstihbarat Daire Bşkanı Hanefi Avcı'nın kitabından alıntı yaptığı iddia edilen haberde, savunmasında şunları söylediği öne sürüldü:

 

"17 Aralık darbedir"

 

“Hanefi Avcı son kitabında diyor ki, 17 Aralık'ta başlayan operasyonun yolsuzluğu ortaya çıkarmak değil, darbe olduğunu, rakibini devirmeyi ve iktidarı ele geçirmeyi hedeflediğini, ortada evet bir yolsuzluğun da olabileceğini ancak cemaatin hiçbir zaman yolsuzluğu önlemek ve bu yönde görev alma gibi bir hedefinin olmadığını yazmış. Ben de katılıyorum Hanefi Avcı'ya. Diyorum ki, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en önemli ve en tehlikeli sorun, cemaatin illegal yapılanmasıdır. Yalnız bu düşünceyi ilk defa bugün dile getirmiyorum. Genelkurmay Başkanlığı dönemimde açıkça bu tehdide işaret ettim, 'Bugün bize, yarın size' dedim ama dinlemediler. Her şey, net olarak ortada.”

 

"Asıl hedef Erdoğan"

 

Hükümet, üniversiteye girişlerde adaletsizliğe yol açtığı gerekçesiyle Kasım 2013'te dershanelerin kaldırılması için çalışma başlatmıştı. Paralel yapının insan kaynağı olarak gördüğü dershanelerin kapatılacak olması nedeniyle, paralel polis-savcı-hakimler devreye girdi. İçinde işadamı ve bazı bakan çocuklarının olduğu “yolsuzluk” operasyonu görüntüsüyle 17 Aralık 2013'de hükümete yönelik darbe girişiminin ilk fitili ateşlendi. Soruşturmanın savcısı asıl niyetlerini Can Dündar'a verdiği röportajda anlattı. Savcı Celal Kara, soruşturmanın bir numarasının Erdoğan olduğunu belirterek, asıl hedeflerini ifşa etti. 17 Aralık darbe girişimine karşı başlatılan soruşturmada Erdoğan'dan “dönemin başbakanı” diye söz eden fezlekelerin bile hazırlandığı tespit edilmişti.

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