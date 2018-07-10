Starbucks'tan plastik yasağı

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks'ın, plastiklerin çevreye verdiği zararı önlemek amacıyla 2020 yılına kadar şubelerinde plastik pipet kullanımına son vereceği bildirildi. Starbucks, kararı 'önemli bir dönüm noktası' olarak nitelendirdi.

İlk olarak Washington eyaletinin Seattle, ve Kanada'nın Vancouver kentlerinde başlayacağı belirtilen uygulamanın daha sonra küresel çapta yürürlüğe gireceği belirtildi.

Starbucks'tan yapılan açıklamada, şirket dünya genelinde 28 binden fazla şubesinde 2020'ye kadar plastik pipet kullanımının yasaklanacağını duyuruldu, 1 milyar pipetin kullanımının azaltılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Starbucks CEO'su Kevin Johnson da şirketin attığı bu adımı 'önemli bir dönüm noktası' olarak nitelendirdi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı gibi çevre kuruluşları ise ABD'li kahve devi Starbucks'ın bu kararını memnuniyetle karşıladı.