Starbucks’tan ilginç hizmet!

İlk mağazasını 1971 yılında öğretmen olan Jerry Baldwin, Zev Siegel ve yazar Gordon Bowker tarafından açılan Starbucks, mağazalarında ücretsiz wireless (kablosuz) telefon şarj hizmeti sunmaya başlayacağını açıkladı.

Huffingtonpost’un haberine göre, Amerikalı kahve şirketi, pilot bölge olarak ülkenin batı yakasında yer alan San Francisco bölgesini seçti. Yeni hizmeti hızla ülke çapına yaymayı planlayan şirket, 2015 yılı itibariyle bu uygulamayı ülke çapında birçok mağazasında müşterilerinin hizmetine sunmayı hedefliyor.

Starbucks, bu hizmeti için Duracell Powermat marka wireless saj üniteleri kullanacak. Bu cihaz, Nokia, LG ve Nexus marka akıllı cep telefonlarını şarj edebiliyor. Eğer bir iPhone kullanıcısıysanız bu cihazı kullanmak için 29.99 dolar karşılığında alacağınız bir aparatla telefonunuzu şarj ünitesine uyumlu hale getirebilirsiniz.