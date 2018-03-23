"Starbucks'ta her gün bir kahveye 10 lira verip gazeteye 1 lira vermeyenler bağımsız gazete istiyor, nasıl olacak bu iş?"

Bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarını bulunduran Doğan Medya Grubu'nun, Erdoğan Demirören'e satılması, sosyal medyada tartışılmaya devam ediliyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen yayın kuruluşlarını "havuz" diye adlandırılan "muhalif" kesim, söz konusu satışı "havuzun derinleşmesi" olarak yorumluyor.

Kerim Karakaya isimli Twitter kullanıcısı da, kişisel hesabında yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

"Starbucks'tan her gün bir kahveye 10 lira veren ama takip ettiği yayın organına 1 lira vermek ismeyen kitle bağımsız/özgür medya istiyor. Nasıl olacak bu iş? Peki gelen bazı eleştirel tepkiler üzerine dozu yükseltmeliyim sanırım. 'Gazeteci işten atılsın, gazeteci hapse atılsın, gazeteci 3 kuruş para kazansın ama bana da doğru/objektif haber getirsin'. Böyle bir dünya yok efendiler. Önce haber alma hakkınıza sahip çıkın."

Karaya, Orhun Ekinci "Mesele 10 liraya kıyıp 1 liraya kıyamamak değil, zamana ayak uyduramamak bence" yorumuna da şu yanıtı verdi:

"Sadece kâğıt medyadan bahseden kim? Online üyelik de buna dahil."