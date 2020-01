Starbucks'ta her gün bedava kahve içen müşterinin taktiği ortaya çıktı

ABD, dünyanın en büyük kahve dükkanı zinciri olan Starbucks'ın şubelerinde her gün bedava kahve içmenin yolunu bulan genci konuşuyor.

Kahve tutkunu gencin oyunu her gün bedava kahvesini aldığı mağazada çalışan garsonun bir internet sitesi üzerinden başından geçenleri anlatmasıyla ortaya çıktı. Firma çalışanı Brad Halsey başından geçenleri internet sitesinde, “berbat restoran müşterileri” başlığı altında yazdı. Halsey'in anlattığına göre, kahve zincirinin sadık müşterilerine doğum günlerinde ücretsiz kahve ikram ettiğini bilen ‘kötü müşterisi’ 365 müşteri kartı aldı ve bunların her birine farklı doğum tarihi girdi. Her gün akıllı telefonundaki firmanın uygulamasına o günü doğum günü gösterdiği kart bilgilerini girdi. Böylece her gün kahve zincirinden ücretsiz içecek aldı.



Halsey, “Telefon uygulaması bozulmuş ve mucizevi bir şekilde kendisine her gün bedava doğum günü içeceği veriyormuş gibi davranıyordu. Eğer iyi biri olsaydı belki de bu kadar rahatsız olmayacaktım. Ama iyi biri değildi” dedi. Halsey’in bu tecrübesi, ABD’deki çok sayıda haber sitesinde yer aldı.