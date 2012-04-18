Starbucks'ın CEO'su: En iyi kahve evde yapılır

Ünlü kahve zinciri Starbucks'ın CEO'su Howard Schultz, en iyi kahvenin evde yapıldığını söyledi

Yaptığı gafı fark eden Schultz, Tabii ki kahvemi Starbucks tan aldığım çekirdek kahvesiyle yapıyorum diyerek durumu kurtarmaya çalıştı

HaberTürk'te yer alan habere göre, ünlü kahve zinciri Starbucks’ın CEO’su Howard Schultz, büyük bir gafa imza attı. Business Week dergisine konuşan Howard Schultz, en iyi kahvenin evde yapıldığını söyledi.

Yaptığı gafı fark eden Schultz, “Tabii ki kahvemi Starbucks’tan aldığım çekirdek kahvesiyle yapıyorum” diyerek durumu kurtarmaya çalıştı. Schultz, evinde yaptığı kahveyi 2.01 (3.6 TL) dolar yerine 46 sente (82 kuruş) mal ediyor.

İlk şubesini 1971 yılında Seattle'da açan Starbucks’ın, dünya genelinde 14 bin şubesi bulunuyor.