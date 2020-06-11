Starbucks: Üç ayda gelirlerimiz 3 milyar dolar düştü

Küresel kahve zinciri Starbucks, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yılın ikinci çeyreğindeki gelirlerinin 3 milyar dolardan fazla düşmesinin beklendiğini açıkladı.

Şirket ayrıca, hisse senedi başına 55 ila 70 centlik bir kayıp beklediklerini ve bu çeyrekteki faaliyet gelirlerinde de 2,2 milyar dolarlık kayıp beklendiğini duyurdu. Şirketin piyasa değeri 92,6 milyar dolar olan hisseleri, bu yıl yüzde 10 düştü.

Şirketin CEO'su Kevin Johnson ve CFO'su Pat Grismer, hissedarlara yazdıkları bilgilendirme metninde, "Her hafta, mağaza satış performanslarında iyileştirmelere dair net kanıtlar görüyoruz. Starbucks markası dayanıklı ve müşteri yakınlığı güçlü. En zor dönemlerin artık geride kaldığına inanıyoruz" ifadesini kullandı. Ayrıca haziran ayının sonunda, haftalık nakit akışının olumlu olmasının beklendiği kaydedildi.

Starbucks da diğer kafe ve restoran zincirleri gibi binlerce şubesini kapatmak zorunda kaldı ya da arabaya veya self servise çevirdi.

Şirket, gelecek bir yıl içinde Amerika kıtasındaki 400 kadar şubesini daimi olarak kapatmayı beklediğini belirtti.