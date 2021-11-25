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Yaşam

Starbucks'tan "Türkiye'deki mağazaların kapatılacağı" iddiasına yanıt

"Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz"

25 Kasım 2021 12:31

Kahve zinciri Starbucks Türkiye, mağazalarını kapatacağına ilişkin çıkar haberler üzerine, bir kullanıcıya yanıt verdi. Starbucks, söz konusu haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Sosyal medyada Starbucks'ın Türkiye'deki mağazalarını kapatacağına ilişkin paylaşımlar yapılmaya başlandı. Paylaşımlar üzerine, bir kullanıcının Starbucks'ın Instagram hesabına yaptığı yoruma yanıt verdi.

Resmi Starbucks Türkiye hesabının verdiği yanıtta "Asılsız haberdir. Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı. 

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