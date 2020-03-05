Starbucks'tan Koronavirüs kararı

Starbucks Koronavirüs'ten dolayı müşterilerin kişisel bardakları ve termoslarına kahve servisinin bir süre yapılmayacağını duyurdu.

Kanada ve ABD’deki bazı şirket toplantılarını Koronavirüs tedbirleri kapsamında erteleyen Starbucks radikal bir karar daha aldı. CNN’de yer alan habere göre; ikinci bir düzenlemeye kadar Starbucks mağazalarına kişisel fincanıyla gidenlere kahve servisi yapılmayacak.

2010 yılında yapılan bir düzenleme ile Starbucks karton bardak sarfiyatının önüne geçmek için müşterilerini kendi bardakları ve termosları ile mağazalara gelme çağrısı yapmıştı. Koronavirüs salgının ilk ortaya çıktığında Çin’de 4 bine yakın mağazası olan Starbucks mağazalarının yarısını kapatma kararı almıştı.

Starbucks’ın başkan Yardımcısı Rossann Williams tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kişisel fincanlarda kahve koyma uygulamamızı durduruyoruz. Kişisel fincanları ile gelenlere yüzde 10 indirim yapmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Starbucks Türkiye de 434 şubeyle İngiltere’nin ardından Avrupa'da Starbucks'ın en fazla şubesi olan ikinci ülke konumunda.