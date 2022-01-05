T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Starbucks'tan kahvelere zam

Sosyal medyada zamlı fiyat listesi paylaşıldı

05 Ocak 2022 07:46

Türkiye'nin birçok noktasında şubesi bulunan dünyaca ünlü kahve markası Starbucks, kahve fiyatlarına yüzde 25 ila 40 arasında zam yapma kararı aldı.
 
Yüzde 25 zam yapılan ürün çeşidi 3-4 kahveden oluşurken, diğer ürünlerin tamamına yüzde 30 ila yüzde 40 arası zam geldi.
 
Yüzde 20 zam ise yalnızca klasik filtre kahvelerde uygulandı.
 
starbuckszamkahve
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24