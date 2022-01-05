Starbucks'tan kahvelere zam

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div>\n<div>Türkiye'nin birçok noktasında şubesi bulunan dünyaca ünlü kahve markası Starbucks, kahve fiyatlarına yüzde 25 ila 40 arasında zam yapma kararı aldı.</div>\n</div>\n<div>\n<div data-type="text">\n<div> </div>\n<div>Yüzde 25 zam yapılan ürün çeşidi 3-4 kahveden oluşurken, diğer ürünlerin tamamına yüzde 30 ila yüzde 40 arası zam geldi.</div>\n</div>\n<div data-type="text">\n<div> </div>\n<div>Yüzde 20 zam ise yalnızca klasik filtre kahvelerde uygulandı.</div>\n</div>\n<div data-type="text">\n<div> </div>\n<div><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/01/1641358185859-fis-nin-v-xo-aetpjs.jpg" alt width="600" height="713" /></div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>