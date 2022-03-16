Starbucks, sürdürülebilirlik için ikonik bardaklarından vazgeçmeyi planlıyor

Kahve zinciri Starbucks, 2025 yılına kadar atıkları azaltmak amacıyla yeniden kullanılabilir bardaklara geçmeyi amaçlıyor.

CNN’e konuşan Starbucks Sürdürülebilirlik Müdürü Michael Kobori, “Bizim bardağımız her yerde aynı ve bunu çok seviyoruz ancak bu aynı zamanda kullan-at toplumun her yerdeki sembolü” dedi.

Kobori, Starbucks’ın ikonik bardaklarının dört bir yanda atık olarak görüldüğünü söyleyerek bu döngüyü sonlandırmak için kullan-at bardaklardan vazgeçmenin en doğru seçenek olduğunu söyledi.

Starbucks, 2025 yılına kadar her müşterinin bir seramik ya da yeniden kullanılabilir kupa ödünç alarak kahve siparişlerinde kullanabilmesi hedefliyor.