Starbucks, Rusya’daki tüm faaliyetlerini askıya aldı

Ukrayna’ya saldıran Rusya’ya art arda yaptırımlar gelirken, büyük şirketler de ülkedeki faaliyetlerine son veriyor. Restoran zinciri McDonald’s’tan yapılan açıklamada, Rusya’da bulunan 850 restoranın geçici olarak kapatıldığı belirtilmişti.

McDonald’s’ın ardından kahve devi Starbucks da Rusya’ya karşı harekete geçti. Şirketten yapılan açıklamada Rusya’daki tüm ticari faaliyetlerin askıya alındığı duyuruldu.

ABD Rus petrolünü yasaklamıştı

Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, “Hem petrol hem de doğalgaz ithalini yasaklıyoruz” demişti. Daha önce de İngiltere, Rus petrol ürünleri ithalatının yıl sonuna kadar kademeli olarak bitirileceğini duyurmuştu.