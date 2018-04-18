Starbucks personeline ırkçılık eğitimi verecek; 8 bin mağaza kapanacak

Ünlü kahve zinciri Starbucks, yaptığı açıklamada 29 Mayıs günü öğleden sonra, çalışanlarına ırkçılığın önüne geçmek ve etik değerlere yönelik eğitim vereceği için şirketin ABD’de bulunan tüm mağazalarının kapatılacağını ifade etti.

NTV’de yer alan habere göre, Starbucks CEO’su Kevin Johnson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Son birkaç günümü Philadelphia'da ekibimle birlikte neleri yanlış yaptığımızı ve bunu düzeltmek için atmamız gereken adımları öğrenerek geçirdim. Durum Starbucks ile sınırlı olmamakla birlikte, nefret söyleminin çözümün bir parçası olmaya kararlıyız. Mağazamızı ırksal önyargı eğitimi için kapatmamız, şirketimizin her seviyesinden ve yerel topluluklarımızdaki ortaklıklardan gelen özveri gerektiren bir yolculuğun sadece ilk olacak” ifadelerini kullandı.

Şirketin eğitim programı kapsamında ABD’de genelinde bulunan yaklaşık 8 bin Starbucks şubesinin kapatılacağı bildirildi. Bu kapsamda yaklaşık 175 bin Starbucks personeli, örtülü yanlılık, ayrımcılık, önyargı gibi sorunların önüne geçmek için eğitime teşvik edilecek.

Starbucks, ayrımcılık eğitiminde Eşit Adalet Girişimi'nin kurucusu ve icra direktörü Bryan Stevenson ile birlikte çalışacak. Kahve zincirinin eğitim hazırlarken destek aldığı isimler ise şu şekilde; NAACP Yasal Savunma ve Eğitim Fonu Başkanı ve Yönetmen-Danışmanı Sherrilyn Ifill, Demos Daşkanı Heather McGhee, eski ABD Başsavcısı Eric Holder, Yolsuzlukla Mücadele Ligi’nin CEO’s Jonathan Greenblatt.

Starbucks, bu eğitimi şirkete ait lokasyonlarda tamamladıktan sonra, lisanslı ortaklarına sunacağını açıkladı.

Geçen hafta ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde yaşanan olayda iki siyah erkek, Starbucks'a gelerek üçüncü arkadaşlarını beklemeye başlamış, bu sırada yanlarına gelen mağaza müdürü "ya sipariş verin ya da dışarı çıkın" uyarısında bulunmuştu.

Siparişi arkadaşları gelince vereceklerini söyleyen müşteriler, dışarı çıkmayı reddedince mağaza yönetimi polis çağırmış, müşterilerini "özel mülke izinsiz girme" suçlamasıyla gözaltına aldırmıştı.

Olay, mağazadaki bir müşteri tarafından görüntülenerek, sosyal medyada yayınlandıktan sonra büyük tepki çekti.

ABD’nin birçok yerinde konuyla ilgili protesto gösterileri düzenlenmeye devam ediyor.

Pazar günü konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Starbucks CEO'su Kevin Johnson, videoyu izlerken zorlandığını ve olayın gerçekleştiği mağazadaki müdürün işten çıkarıldığı belirterek, "Durumu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Müşterilerin çektiği videoyu izlemek çok zor ve buradaki eylemler Starbucks görevleri ve değerleri ile uyuşmuyor" açıklamasını yapmıştı. Daha sona özür dilemişti.

Philadelphia polisi ise müşterileri gözaltına almalarının doğru olduğunu savunmuştu.