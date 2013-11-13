Starbucks milyarlarca dolar tazminat ödeyecek

Starbucks paketlenmiş kahve üzerinde bir anlaşmazlık nedeniyle Kraft Foods'a zararları ve diğer maliyeti karşılamak üzere 2.76 milyar dolar ödeyecek.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kraft Mart 2014 yılına kadar devam edecek bir anlaşma ile 1998 yılında Starbucks markalı paketlenmiş kahve satmaya başladı. Ancak ABD kahve zinciri Kraft'ı anlaşma şartlarını ihlalle suçlayarak, 2010 yılında sözleşmeye sona erdi. Kraft buna karşı, yılda 500 milyon değerinde bir iş kurduğunu söyleyerek tahkim davası başlattı ve başvurunun yapıldığı bağımsız ABD kurumu, Starbucks'ın tazminat olarak 2.23 milyar artı faiz ve yasal maliyet olarak da 527 milyon ödemek zorunda olduğuna karar verdi.

'Uygun tazminat'

Kraft Foods geçen yıl Mondelez International tarafından yeniden yapılandırılmıştı. Bu iki firma arasında bir anlaşma çerçevesinde davadan ödemeler Mondelez gidecek. Mondelez "Starbucks'ın uygun tazminat ödemeden başarılı ve uzun süreli sözleşme ilişkisini ihlal ettiğine ilişkin görüşümüz desteklendiği için mutluyuz" dedi. Starbucks ise alınan karara "güçlü biçimde karşı" olduklarını kaydetti.

Şirket "Kraft'ın anlaşma altında markamıza karşı sorumluluklarını yerine getirmediğine inanıyoruz, bu nedenle iş performansımız zarar gördü ve Kraft'a ödeme yapmadan sözleşmeyi feshetme hakkımız vardı" dedi.