Starbucks, Koronavirüs'ten en çok etkilenen şirketlerden biri oldu; kârı yarı yarıya azaldı

Dünyanın en büyük kahve dükkanları zinciri Starbucks, mali yılının ikinci çeyreğinde kârının geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldığını bildirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Starbucks ikinci çeyrekte 328,4 milyon dolar, hisse başına 28 cent kâr etti. Geçen yılın aynı döneminde ise 663,2 milyon dolar, hisse başına 53 cent kâr etmişti.

İkinci çeyrekte düzeltilmiş hisse başına kâr 32 cent oldu. Analistler ise 34 cent kâr bekliyorlardı. Starbucks’ın ikinci çeyrekte satışları yüzde 5 düşüşle 6 milyar dolar oldu. Analistlerin beklentisi ise 5,89 milyar dolardı.

Şirket yaptığı açıklamada, en hızlı büyüyen pazarı olan Çin’de satışların Eylül sonuna kadar toparlanmasını beklediğini de ifade etti.