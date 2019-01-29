Starbucks'ın sahibi başkanlığa talip oldu, Trump'tan yanıt geldi: "Umarım bana hâlâ kirasını ödüyordur"

T24 Haber Merkezi

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ın sahibi ve eski CEO'su Howard Schultz, ABD başkanlığına adaylığını koymayı planladığını belirtti. Schultz katıldığı bir televizyon programında "Trump'a karşı yarışmak" istiyorum dedikten sonra ABD Başkanı Twitter üzerinden, "Umarım Trump Tower'daki Starbucks bana hâlâ kirasını ödüyordur" yazdı.

Schultz, yaptığı şu paylaşım ile başkanlığa aday olabileceğinin sinyalini vermişti:

"Ülkemizi seviyorum ve ciddi olarak merkezci bir bağımsız olarak başkanlığa adaylığımı koymayı düşünüyorum"

Schultz ertesi gün katıldığı bir programada "Trump ile yarışmak istediğini" ve "Önümüzdeki üç ay çeşitli eyaletleri gezip kararını vereceğini" belirtti.

Schultz'un açıklamalarına bir çok Demokrat seçmen "Schultz'un adaylığının Trump'a yarayacağını" belirterek tepki gösterdi ve bazı siyasetçilerde Schultz'un bağımsız aday olarak ön seçim sürecini atlamaya çalıştığını belirtti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Starbucks'ı boykot etme çağrısında bulundu.

Trump ise Schultz'un açıklamalarına şu paylaşımla cevap verdi:

"Howard Schultz'da başkan adayı olacak yürek yok. Geçtiğimiz gece onu '60 Minutes'te izledim ve onun en zeki insan olmadığı söylemine katılıyorum. Ayrıca Amerika zaten en zeki insana sahip. Umarım Trump Tower'daki Starbucks bana kira ödemeye devam ediyordur!"