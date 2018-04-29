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BBC Türkçe

Starbucks CEO'su: Müşterileri gözaltına aldıran müdür artık görevde değil

Starbucks CEO'su Kevin Jonhson, geçen hafta ABD'nin Philadelphia kentindeki mağazalarında sipariş vermek için bekleyen iki siyah müşterinin gözaltına alınmasının ardından mağaza müdürünün artık görevde olmadığını açıkladı ve "Mağazamızda yaşananlar ayıptı

29 Nisan 2018 20:30

Starbucks CEO'su Kevin Jonhson, geçen hafta ABD'nin Philadelphia kentindeki mağazalarında sipariş vermek için bekleyen iki siyah müşterinin gözaltına alınmasının ardından mağaza müdürünün artık görevde olmadığını açıkladı.

Dün ABD'deki ABC News kanalına konuşan Johnson, "Perşembe günü bir mağazamızda yaşananlar ayıptı, yanlıştı" dedi.

Johnson ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı bir şirket olduklarını söylerken böylesi bir durumda polis çağırmanın kabul edilemez olduğunu belirtti ve çalışanlarına bilinçsiz önyargı konusunda eğitim vereceklerini açıkladı.

Bir şirket sözcüsü de gözaltına alınan iki kişinin, Johnson'dan gelen görüşme teklifini kabul ettiklerini duyurdu.

Philadelphia kentindeki Starbucks mağazası önünde hafta sonu başlayan eylemler ise dün de devam etti.

Protestonun örgütleyicilerinden Abdul-Aliy Muhammad, "Bu Starbucks bugün para kazanamayacak. Amacımız bu" dedi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin (ACLU) Pennsylvania eyaleti yöneticisi Reggi Shuford ise Starbucks'ta yaşananların siyah Philadelphialıların her gün karşılaştığı ırkçılığın bir örneği olduğunu, siyah olmanın 'beklerken bile bir suç' olduğunu söyledi.

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