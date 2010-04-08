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Yaşam

Starbucks Bodrum'da

Starbucks Coffee, Bodrum'daki ilk mağazasının açılışını yaptı.

08 Nisan 2010 03:00

T24-  Bodrum'daki ilk mağazaları ile ilgili açıklama yapan Starbucks Coffee Türkiye Genel Müdürü Can İkinci, “Misafirlerimizin beklentileri ve görüşleri bizler için her zaman çok önemli; bize Bodrum’da da bir mağaza açmamız yönünde de ciddi bir talep vardı. Biz de bu talepler doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Türkiye’de 7.yılımızı doldurduğumuz bugünlerde, ülkemizin önde gelen turizm bölgelerinden biri olan Bodrum’da ilk mağazamızı açmış olmaktan büyük mutluluk duymaktayız.” dedi.

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