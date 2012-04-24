T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Starbucks artık bit kullanmayacak

Starbucks söz konusu içeceği renklendirmek için bundan sonra bit kullanmayacağını açıkladı

24 Nisan 2012 02:06

"Frappucino" adlı içeceğin renklendirme işleminde kırmızı bit kullandığı ortaya çıkan dünyanın en büyük kahve şirketlerinden Starbucks veganların tepkisi üzerine geri adım attı. Starbucks söz konusu içeceği renklendirmek için bundan sonra bit kullanmayacağını açıkladı.

Daily Telegraph’ın haberine göre kahve devi, hiçbir hayvansal ürün kullanmayan tüketicilerin (veganlar) tepkilerine dayanamayarak, "frapuccinoları" renklendirmek için bundan sonra "cochineal" olarak bilinen kırmızı böcek yerine domatesten elde edilen "likopen" maddesi kullanacağını duyurdu.
 
Starbucks’ın Başkanı Cliff Burrows, şirketin internet sitesinden, "Uzun ve ayrıntılı bir değerlendirmeden sonra, söz konusu renklendiriciler yerine yeni bir ürün formüle ettiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

ETİKETLER

starbucksbitbit kullanmayı bırakan starbucks

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24