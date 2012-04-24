Starbucks artık bit kullanmayacak

"Frappucino" adlı içeceğin renklendirme işleminde kırmızı bit kullandığı ortaya çıkan dünyanın en büyük kahve şirketlerinden Starbucks veganların tepkisi üzerine geri adım attı. Starbucks söz konusu içeceği renklendirmek için bundan sonra bit kullanmayacağını açıkladı.

Daily Telegraph’ın haberine göre kahve devi, hiçbir hayvansal ürün kullanmayan tüketicilerin (veganlar) tepkilerine dayanamayarak, "frapuccinoları" renklendirmek için bundan sonra "cochineal" olarak bilinen kırmızı böcek yerine domatesten elde edilen "likopen" maddesi kullanacağını duyurdu.

Starbucks’ın Başkanı Cliff Burrows, şirketin internet sitesinden, "Uzun ve ayrıntılı bir değerlendirmeden sonra, söz konusu renklendiriciler yerine yeni bir ürün formüle ettiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.