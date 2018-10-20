Starbucks 260 şubesini devrediyor

Ünlü kahve zinciri Starbucks, Avrupa'da satışlarından memnun olmadığı 260 restoranını Meksikalı ortağı Alsea'ya devrediyor. Starbucks, Fransa ve Hollanda'da doğrudan sahibi olduğu 83 restoranla birlikte, dört Avrupa ülkesindeki 177 franchise restoranı da Meksikalı ortağına verecek. Böylelikle 260 restoran el değiştirecek.

Habertürk'ün haberine göre, Seattle merkezli Starbucks'ın Fransa'da satacağı restoranlar arasında Paris'te ilk olma özelliğindeki, ressam Claude Monet'nin tablosunu yaptığı ünlü Boulevard des Capucines'de yer alan şube de bulunuyor.

Amsterdam'da yer alan merkez kapanıyor

ABD'li şirket toplam 260 mağazasının işletmesini devrederek ciddi bir maliyet yükünden de kurtulmuş olacak. Starbucks'ın durgun olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarı için operasyonu bununla da sınırlı kalmıyor. Amsterdam'da bulunan destek merkezini kapatacak olan Starbucks, burayı Londra'daki merkeziyle birleştirecek. Bu yapılan sonrası 186 çalışanın işten çıkarılması bekleniyor.

Starbucks şubelerini devralacak olan Meksikalı Alsea, halihazırda Arjantin, Şili, Kolombiya, Meksika ve Uruguay'da 900 Starbucks işletmesine sahip. Alsea, Starbucks'ın yanı sıra Burger King, Domino’s Pizza, California Pizza Kitchen, The Cheesecake Factory ve Chili’s gibi ünlü markalarla da işbirliği içerisinde.