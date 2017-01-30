Starbucks 10 bin mülteci istihdam edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye mülteci kabulünü askıya alan ve yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarınaseyahat yasağı getiren tartışmalı kararnamesine tepkiler sürüyor.

75 ülkede faaliyet gösteren kahve devi Starbucks, şubelerde gelecek beş yıl içinde 10 bin mültecinin istihdam edilmesinin planlandığını açıkladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Howard Schultz, kararı şirketin internet sitesinde yayınlanan bir mektup ile duyurdu. Kararda, savaş, zulüm ve ayrımcılıktan kaçan mültecilere iş imkânı sunulmasının planlandığı, planın ilk etapta kendi ülkelerinde ABD Ordusu için çevirmenlik gibi işlerde çalışmış olan mültecileri kapsayacağı ifade edildi.

Trump'ın Meksika sınırına duvar örme planlarını da sert şekilde eleştiren Starbucks yöneticisi Schultz, "Köprü yapın, duvar değil" dedi. Shultz, Meksika'da 600 şubesi ve 7 bin çalışanı bulunan Starbucks'ın ülkedeki yatırımlarını da sürdüreceğini ifade etti.

Howard Shultz, ABD'deki başkanlık seçim kampanyası döneminde Demokratların adayı Hillary Clinton'ı desteklediğini açıklamıştı.

Trump geçen cuma yayınladığı kararname ile aralarında Libya, İran, Irak ve Suriye'nin de bulunduğu yedi ülkenin vatandaşlarına 90 gün süreyle ABD'ye seyahat yasağı getirmiş ve ülkeye mülteci kabulünü de askıya almıştı. Çifte vatandaşları da kapsayan kararname, New York Federal Mahkemesi tarafından geçici olarak durdurulmuştu.

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Afp/DW, BÖ/GA