Star'a göre Biden, 'millet ve Erdoğan düşmanları' ile görüştü!

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Star gazetesi, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın devletin zirvesiyle resmi temaslarda bulunmak için geldiği İstanbul’da, STK temsilcileri, gazeteciler ve akademisyenlerle bir araya geldiği toplantı için "Biden, millet ve Erdoğan düşmanlarıyla buluştu" yorumu yaptı.

Gazetenin bugünkü nüshasında (25 Ocak 2015) birinci sayfadan verilen haberde, "Biden’ın diplomatik nezaketten uzak tavrı, 'stratejik ortaklık bu mu?' dedirtti" ifadeleri yer aldı.

Star, akademisyenlerin "teröre destek verdiğini" iddia ederek, "Biden’ın, ABD Büyükelçisinin belirlediği ve içerisinde sadece hükümet karşıtlarının yer aldığı isimlerle görüşmesi siyasi nezaketsizlik olarak yorumlandı" iddiasına yer verdi.

Toplantıya kimler katılmıştı?

İstanbul'da 21 Ocak Perşembe günü önce milletvekilleriyle görüşen ABD Başkan Yardımcısı Biden, öğleden sonra da STK temsilcileri, gazeteciler ve akademisyenlerle bir araya gelmişti. Görüşmeye, gazeteciler Kadri Gürsel, Aslı Aydıntaşbaş, Ceyda Karan ile Rakel Dink, Dilek Dündar, oğlu Ege Dündar ve Türkan Elçi, öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da olduğu sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.