Star: Zarrab, Türkiye'ye iftira için 21 aydır baskı altındaydı, şantaja teslim oldu

ABD’nin İran’a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla 21 aydır Amerika'da tutuklu bulunan ve yargılama öncesinde itirafçı olarak ABD hükümetiyle iş birliği yaptığı iddia edilen Reza Zarrab'ın dün başlayan duruşması Star gazetesi tarafından, "Zarrab, Türkiye'ye iftira için 21 aydır baskı altındaydı, şantaja teslim oldu" diyerek yorumlandı.

Gazetenin söz konusu haberinde, "ABD’nin cezaevinde rehin tuttuğu Rıza Sarraf, tehdit ve baskıya boyun eğdi. Türkiye ekonomisine operasyon için FETÖ kaynaklı sahte delillerle kurgulanan kumpas davasında Sarraf sanıklar listesinden çıkarıldı" dendi.

Star'da yer alan söz konusu haber aynen şöyle:

Türkiyeyi ekonomisine operasyon çekilmek amacıyla ABD’de FETÖ’nün servis ettiği sahte bilgi ve belgelerle hazırlanan kumpas davasında yeni bir gelişme yaşandı. Davanın görüleceği mahkeme dün jüri seçimi yaptı. Duruşmaya eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, takım elbise ile katıldı. Kumpas davasına bakan Yargıç Richard Berman, jüri seçimi sırasında adaylara bilgi verirken tek sanığın Atilla olduğunu belirterek, jüri adaylarına “Sizin jürilik yapacağınız davada bir tek Mehmet Hakan Atilla yargılanacaktır” dedi. Daha önce “ABD Sarraf’a karşı” olan davanın adı da “ABD Atilla’ya karşı” olarak değiştirildi.

Kimlikleri gizli

Berman’ın jüri adaylarını tek tek ayağa kaldırarak, Mehmet Hakan Atilla, avukatı veya savcılıktan herhangi birini tanıyıp tanımadıklarını sorması dikkat çekti. Davaya seçilecek jüri üyelerinin ad ve soyadları gizli tutulurken adaylar numaralarla tanımlandı. Daha önce FETÖ’nün düzenlediği konferansa katıldığı tespit edilen yargıcın bu açıklaması 6 ayrı uydurma suçtan 95 yıl hapsi istenen ve cezaevinde bıçaklı saldırıya uğrayan Reza Sarraf’ın tehdit ve şantaja boyun eğdiği ihtimalini güçlendirdi. Türkiye ekonomisine operasyon yapılmak amacıyla hazırlanan kumpas davasında Sarraf’ın Türkiye’ye iftira atması karşılığında hakkındaki suçlamaların kaldırılacağı daha önce iddia edilmişti. Davanın gelecek hafta görülmeye başlanacağı açıklandı.

Saldırıya uğramıştı

Geçen yıl mart ayından bu yana ABD’deki cezevinde rehin tutulan iş adamı Rıza Sarraf, geçen yıl mart ayından bu yana New York’ta tutuklu bulunuyor. Atilla ise 27 Mart’ta JFK Havalimanı’ndan Türkiye’ye gitmek üzereyken gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.