Star yazarlarının kavgası devam ediyor: Nasıl bir kibir bu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak Star yazarları Ahmet Taşgetiren ve Ahmet Kekeç arasında başlayan tartışma devam ediyor.

Son olarak kendisine yönelik olarak "Yazımı sağduyu ile bir daha okumanızı istiyorum" diyen Taşgetiren'e Kekeç'in yanıtı "Nasıl bir kibirdir bu! Mecazlarla ve eğretilemelerle örülü, ancak belli bir kavrayış düzeyinin nüfuz edebileceği yazılar yazdığını mı zannediyorsun?" oldu.

Star yazarı Taşgetiren: 69 yaşında bir direnç yürüyüşüdür bu; CHP tabanının ötesinde karşılık bulur

Ne olmuştu?

Ahmet Kekeç, "Star yazarı neyi destekliyor?" başlıklı yazısında Taşgetiren'in "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak kullandığı "69 yaşında bir direnç yürüyüşüdür bu" ifadesine tepki göstermiş; "Yazık, hakikaten çok yazık" diye yazmıştı.

Yazılarının zaman zaman internet siteleri tarafından alıntılandığını belirten Taşgetiren'in, Kekeç'e yanıtı ise şöyleydi:

"Alıntılayanlar da kendi siyasi duruşlarına malzeme olacak şekilde cımbızlamalar yapıyor, yorumlar katarak kendi okuyucusu nezdinde bir 'Ahmet Taşgetiren imajı' oluşturmaya yöneliyor. Bunları önleme imkanım yok. Dün bu gazetede çıkan 'Star yazarı neyi destekliyor?' başlıklı yazı da böyle bir nitelik taşıyordu. Ona cevap vermeyeceğim. Sadece pazar günkü 'Yürüyüş' yazımı sağduyu ile yeniden okuyun diyebilirim okuyucularıma."

"Nasıl bir kibir bu?"

Taşgetiren'in "Bylock'çuların mağduriyeti üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne destek verdiğini" iddia eden Kekeç ise bugün (24 Haziran 2017) yayımlanan yazısında şunları söyledi:

"Nasıl bir kibirdir bu! Mecazlarla ve eğretilemelerle örülü, ancak belli bir kavrayış düzeyinin nüfuz edebileceği yazılar yazdığını mı zannediyorsun? Nedir ki yani? Erdoğan’la “meseleni” gizleyemiyorsun, sürekli ByLock’un “delil” niteliğine saldırıyorsun. Bu kadar netsin!"