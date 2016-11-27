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Star yazarından Mehmet Şimşek'e: Nasıl bir başarı hikâyesinden söz ediyoruz; söyleyin AB paramızı versin!

Ersoy Dede: Mehmet Şimşek cüretkâr bir çıkış yaptı

27 Kasım 2016 15:23

"AB çökmüyor! Tam aksine büyük bir başarı hikayesi. Yaklaşık 510 milyon insan huzur ve refah içinde yaşıyor" diyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i eleştiren Star yazarı Ersoy Dede, "Japonya’da en çok bizim AB’den kopup kopmayacağımızı merak ediyorlar.. Koparsak bize uğramayacaklarmış..' diyen Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dün daha cüretkâr bir çıkış yaptı" dedi. Ersoy Dede, yazısında "Nasıl bir başarı hikayesinden söz ediyoruz acaba?..  Ayrıca '510 milyon refah içinde yaşıyor' madem bizim 6 milyar Euro’nun üzerine neden yatıyor bu 'güçlü medeniyet'?.. Söyleyin de paramızı versinler" ifadelerine yer verdi.

Ersoy Dede'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

Avrupa ile yol ayrımına geldiğimiz bir ortamda hükümet içinden de farklı sesler yükselmeye başladı.. “.. Japonya’da en çok bizim AB’den kopup kopmayacağımızı merak ediyorlar.. Koparsak bize uğramayacaklarmış..” diyen Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dün daha cüretkâr bir çıkış yaptı..  ‘AB çöküyor’ değerlendirmesine cevap olarak; “... “AB çökmüyor! Tam aksine büyük bir başarı hikayesi. Yaklaşık 510 milyon insan huzur ve refah içinde yaşıyor” diye yazdı.. 

- İngiltere’nin AB’den çıktığı bir dönemde,

- Yunanistan’ın iflas ettiği bir ortamda,

- ‘Neden biz çalışıp da Yunanistan’a bakıyoruz’ itirazlarının yükseldiği vakitte,

- İtalya’nın ayrılmayı tartıştığı günlerde,

- İspanya ve Portekiz’de kriz kapıya dayanmışken,

- Hollanda, “o zaman bizim ne işimiz var” demeye başlamışken,

- Fransa arka arkaya OHAL’i uzatırken,

Nasıl bir başarı hikayesinden söz ediyoruz acaba?.. 

Ayrıca “.. 510 milyon refah içinde yaşıyor...” madem bizim 6 milyar euro’nun üzerine neden yatıyor bu “güçlü medeniyet”?.. 

Söyleyin de paramızı versinler..

 

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