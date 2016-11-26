Mehmet Şimşek’ten AB’ye övgü: 510 milyon insan huzur ve refah içinde yaşıyor

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Yeni Şafak Yazarı Merve Şebnem Oruç’un “AB çökerken Türkiye ile ilgili oturum yapmak…” başlıklı yazısına ilişkin olarak “AB çökmüyor! Tam aksine büyük bir başarı hikayesi. Yaklaşık 510 milyon insan huzur ve refah içinde yaşıyor…” yorumunu yaptı. Şimşek, daha sonra “Sadece durum tespiti içeren ifadelerim AB'nin ülkemize karşı tutumunu, yaklaşımını ve icraatlarını tasvip ettiğim anlamına asla gelmez!" ifadelerini kullandı.

Şimşek’in Twitter’dan paylaştığı mesaj şöyle:

Şimşek, daha sonra “AB mesajlarımı bağlamından çıkarma çabaları var” diyerek şu mesajları paylaştı:

Merve Şebnem Oruç’un yazısından bir kısım şöyle:

“Avrupa Parlamentosu bugün Türkiye ile ilgili oturum yapıyor ve AB ile müzakerelerinin dondurulmasını görüşüyor. Çıkacak kararın bağlayıcılığı olmasa da, insan ister istemez, oturdukları camdan kulelerden avuçlarından kayıp giden AB'yi ve dünyanın halini göremeyip hala Türkiye'yi konuşaduran AB parlamenterlerinin haline bakıp 'ne olacaksa olsun, ne haliniz varsa görün' diyor.”

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Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ile müzakerelerin dondurulması yönündeki kararının ardından söylediği sözler halen tartışılıyor.

Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmada,"Topunuz evet dese ne yazar, eğer daha ileri giderseniz sınır kapılarını açarız" demişti.