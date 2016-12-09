Star yazarından asgari ücreti artırma çağrısı

Star yazarı Ersoy Dede, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na başkanlık eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na asgari ücreti arttırma çağrısında bulundu. "Asgari ücret sahiden az!" diyen Dede, "Maaşı yetmediği için bu kış günü doğalgaz açmayan battaniye altında oturan asgari ücretliler var.. Gerçekçi olmak lazım. Her asgari ücretli ya ay sonunu hesaplamaktan yaptığı işe konsantre olamıyor ya da iş saatleri dışında başka bir iş daha yaptığı için verimliliği düşüyor" diye yazdı.

Ersoy Dede'nin Star gazetesinin bugünkü (9 Aralık 2016) nsühasında yayımlanan 'Berat Albayrak neden hedef?' başlıklı yazısı şöyle:

Özellikle enerji merkezli dış politik hedeflerin mimarı olan Enerji Bakanı Dr. Berat Albayrak’a, sistematik olarak bir saldırı olduğu açıkça ortada..

- Türk Akım’ı hayata geçirecek öldürücü hamleyi yapan..

- Türkiye’ye ŞİÖ üzerinden yeni ekonomik hedefler çizen..

- Çeşitli eko-politik sabotajlarla engellenen nükleer santralin önünü açan..

- Anti kömür lobisine karşı yerli kömürün hakkını arayan..

Bir enerji bakanı var çünkü karşılarında..

Elbette saldıracaklar..

Bunu ifade ederken sadece iftiralarla sosyal medyada yapılan karalama kampanyalarından söz etmiyorum..

Değerli dostlar.. Berat Albayrak 24 Kasım’da, Türkiye’nin enerji politikalarını anlatmak üzere gittiği Adana’da şehit edilecekti.. Adana Valiliği otoparkında patlatılan bomba yüklü araç ve iki saat sonra tesirsiz hale getirilen ikinci bomba yüklü araçtan söz ediyorum.. Eğer Bakan, o sabah planlanan saatte Adana’ya gelmiş ve söz verdiği vakitte Valiliği ziyaret etmiş olsaydı, yani geç kalmasaydı programına, o gün o terör saldırısının hedefi olacaktı.. Peki ama neden?.. Çünkü Albayrak, 24 Kasım 2015’te Rus uçağı düşürüldükten bir gün sonra bakanlık görevini teslim alırken de, Türkiye’nin büyük oyunu gördüğünü ve bu tuzağa düşmeyeceğini söyledi.. Devir teslim konuşmasına bir daha dikkatle bakın.. Albayrak, 15 Temmuz’un arkasındaki güç odaklarının çıkarlarına uygun bir istikamet çizmediği için her türlü pisliği yapıyorlar.. Ama evvelâ Allah sonra millet.. Her şeyin farkındayız..

Asgari ücret sahiden az!

Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarını yürütüyor..

Halen 1.300 TL net maaş alan milyonlarca asgari ücretlinin gözü bu toplantılarda. Değerli dostlar ortalama 8 milyon kayıtlı asgari ücretli çalışan var. Ve bu insanlar mevcut ekonomik koşullar içinde tek maaşla ne kira ödeyebilir, ne de başka bir şey.. Maaşı yetmediği için bu kış günü doğalgaz açmayan battaniye altında oturan asgari ücretliler var.. Gerçekçi olmak lazım. Her asgari ücretli ya ay sonunu hesaplamaktan yaptığı işe konsantre olamıyor ya da iş saatleri dışında başka bir iş daha yaptığı için verimliliği düşüyor. Acaba komisyonun işveren kanadı, rakam meselesine,‘çalışanın verimliliğini arttırmak’ perspektifinden bakmak istemez mi?.. Ya da komisyonun hükümeti temsil eden kanadı.. Ekonominin canlanması saikiyle, maaşların arttırılmasını, alışverişin teşvik edilmesini istemez mi?.. Laf arıyorum söyleyecek aslında..

Yoksa sahiden az be kardeşim bu maaşlar..

Cenk Eren’den beklenen albüm

Cenk Eren, “Repertuvar” projesi kapsamında şimdi de “Ferdi Özbeğen şarkıları”nı yorumladı. Heyecanla beklediğimi daha evvel de bu sütunda yazmıştım.. Yeni dinledim.. Anlatamam size.. Her biri ezbere bildiğim o nefis şarkılar, Cenk Eren’e nasıl da yakışmış.. Serinin ilk albümü Tanju Okan şarkıları çok sevilmişti.. Ben bu defa çok daha büyük bir etki uyandıracağını düşünüyorum. Özellikle yılbaşı gecesi her yerden Cenk Eren’in sesini duyacağız gibi geliyor.. Yolun açık olsun..