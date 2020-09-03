Star yazarı Zentürk: İncirlik’i kapatın, S-400’leri aktive edip Doğu Akdeniz’i uçuşa yasak bölge kıvamına getirin

Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk, Ankara-Atina arasındaki Doğu Akdeniz gündemli gerilime ilişkin, "İncirlik’i kapatın, S-400’leri aktive edip Doğu Akdeniz’i uçuşa yasak bölge kıvamına getirin" düşüncesini dile getirdi.

Zentürk, "NATO 'müttefiklerinin' (!) Yunanistan üzerinden Türkiye’yi Ege-Doğu Akdeniz-Suriye hattında kuşattığı bir dönemde 'uzlaşmacı-müzakereci' arayışlar ölümcül hatadır. Fransa Charles de Geulle uçak gemisini bir yıl içinde ikinci kez, 'NATO üyesi olmayan Rum kesimini NATO üyesi Türkiye’ye karşı koruma maksadıyla' gönderiyor." görüşünü savundu.

Zentürk, "ABD, aynı yönetime 33 yıldır süren silah ambargosunu kaldırdı. (Derhal bir tugayı zırhlı birlikleriyle oraya takviye çıkarmak durumundayız.) Avrupa Birliği, Türkiye’nin haklı çıkarlarını koruma mücadelesini “kışkırtma” olarak niteledi ve geniş çaplı yaptırım listesiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Anlamıyor musunuz, müzakere çağrılarınızın hiçbir karşılığı yok!.. Üzerindeki şerefli üniformayı, Amerikan-Siyonist ittifaka satmış hainlerin 15 Temmuz 2016’da beceremediklerini bu kez, kendi askeri güçleri ile başarma hedefindeler!.." yorumunu yaptı.

Zentürk, "Akdeniz’de bir deniz savaşının planlamasını çok önceden yaptılar savaşı Suriye topraklarından Kıbrıs’a taşımanın hazırlığını da çok önceden görmüştük. F-35 savaş uçaklarını S-400’ler meselesi çıkmadan çok önce, 2010’da vermemeyi kararlaştırmışlardı, şimdi, ne yaparsanız yapın, Türkiye’yi NATO’dan atmak ve yerine Kıbrıs Rum Yönetimi ile İsrail’i almak için çizdikleri rotada ilerleyecekler. İncirlik’i kapatın, S-400’leri aktive edip Doğu Akdeniz’i uçuşa yasak bölge kıvamına getirin." ifadesini kullandı.

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