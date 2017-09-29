Star yazarı: Yeni bir parti daha geliyor; Akşener'den önce ilan edebilirler

Star yazarı Resul Tosun, Yargıtay’da kayıtlı faal siyasi parti sayısının 87 olduğunu, listeye 88’inci parti olarak Meral Akşener’in partisinin gireceğini belirtti. Tosun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a muhalif çevrelerin Akşener’i allayıp pullamaya devam ederken 89’uncu partinin de kuruluş sinyali vermeye başladığını ileri sürdü.

Tosun, "Bu yeni parti anladığım kadarıyla sessiz sedasız Türkiye çapında örgütlenmesini tamamlamış iş sadece partinin ilanına kalmış. Kim bilir belki Akşener’den önce de ilan edebilirler" diye yazdı.

Resul Tosun’un Star’daki “Yeni bir parti daha geliyor” başlıklı (29 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Yargıtay’da kayıtlı faal siyasi parti sayısı tamı tamına 87 (seksen yedi).

Siyasetle aktif olarak uğraşanlar bile bu partilerden on tanesini sayamaz. Zaten saymasına da gerek yok çünkü çoğu tabela partisi.

2015 yılında sadece 31’i seçimlere girme hakkını kazanmıştı. 56’sı parti olmanın gereğini bile yerine getirmeyip abesle iştigal eden örgütler.

İçlerinde parti tabelasının arkasında kumar oynatanlar bile çıktı biliyorsunuz.

Ama Yargıtay’da kayıtlı olduğundan hepsi resmen parti sayılıyor.

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Şimdi bu listeye seksen sekizinci parti olarak Akşener’in partisi girecek.

Her ne kadar MHP tabanı dışında heyecan uyandırmasa da Erdoğan muhalifi çevreler Akşener’i allayıp pullamaya devam ederken seksen dokuzuncu parti de kuruluş sinyalini vermeye başladı.

Üstelik bu yeni parti de kurulurken tıpkı Akşener hareketinde olduğu gibicumhurbaşkanı adayını da açıklamaya hazırlanan bir parti.

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Bu yeni parti anladığım kadarıyla sessiz sedasız Türkiye çapında örgütlenmesini tamamlamış iş sadece partinin ilanına kalmış.

Kim bilir belki Akşener’den önce de ilan edebilirler.

Kurulmadan önce cumhurbaşkanı adaylarını belirlemişler ve ikili görüşmelerde bunu gizlemiyorlar.

İkinci büyük parti olan CHP bile daha adayını bile belirleyememişken kurulmamış/kurulma aşamasındaki iki partinin cumhurbaşkanı adayları belli.

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Gerek Akşener’in partisi gerekse yeni kurulacak olan diğer partinin adayları belli, ama nasıl aday gösterecekler orası meçhul.

Çünkü yeni sisteme göre cumhurbaşkanlığına adaylık için üç yol var:

Ya mecliste temsil eden siyasi parti grupları aday gösterebilir.

Ya mecliste temsil edilmese de son genel seçimde ez az yüzde 5 oy almış parti veya partiler birlikte aday gösterebilir.

Ya da en az yüz bin seçmen notere giderek bir ismi cumhurbaşkanlığına aday gösterebilirler.

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Bu durumda birinci ve ikinci şık şimdilik hem Akşener hem de yeni kurulacak diğer partinin adayı (İsmi ben biliyorum ama kendileri henüz resmen deklare etmedikleri için yazmam doğru olmaz) için kapalı. Geriye yüz bin seçmenin teklif etmesi kalıyor.

Tahminimce Akşener eğer grubu diğer partilerle ittifak kurmazsa yüz bin imza toplamakta zorlanmaz.

İkinci ismin zayıf da olsa toplama ihtimali var. Soyadının (!) hatırına imza verenler çıkabilir.

2019 seçimlerinin hareketli geçeceği şimdiden anlaşılıyor.

Türk siyasetinin en başarılı siyasi lideri olan Tayyip beyin partiye önem vermesi ve değişim talep etmesi boşuna değil.

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Yeni partiyi merak ediyor olmalısınız.

Yeni parti HAS Parti gibi Saadet partisiyle anlaşamayan Milli Görüşçü kardeşlerin partisi olacak.

Onlar da bir müddet sonra kapağı AK Parti’ye mi atarlar yoksa Tayyip beye karşı muhalif çevreye mi iltihak ederler bekleyip göreceğiz.