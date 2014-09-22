Star yazarı: Yargıtay paralel örgütün yuvasına dönüşmüştür

Star gazetesi yazarı Elif Çakır, 12 Ekimde yapılacak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimleri öncesinde, “360 küsur Yargıtay üyesinin 185’i paralel örgüt üyesidir. Ve Yargıtay paralel örgütün yuvasına dönüşmüştür” dedi.

Elif Çakır’ın Star gazetesinde “Pensilvanya Yargıtay yapımı Bizans oyunu” başlığıyla yayımlanan (22 Eylül 2014) yazısı şöyle:

Pensilvanya Yargıtay yapımı Bizans oyunu

Paralel örgüt için hayat memat meselesi olan 12 Ekim tarihinde yapılacak olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerine sayılı günler kaldı.

Hayat memat meselesi olarak gördükleri için de kazanmak için tehdit, şantaj sopasını sonuna kadar gösteriyorlar.

Yok. Yok. Aba altından filan göstermiyorlar sopalarını. Gizli saklı da yapmıyorlar. Açıktan savcı ve hakimlerin odalarını basarak sicillerini bozdukları hakimlerin akıbetlerini gösteriyorlar, dahası cep telefonlarına tehdit mesajları gönderiyorlar.

Tehditler sonuç vermeyince

Yaptıkları tehditlerin sonuç vermeyeceğini görmüş olmalılar ki...

Tehdit ettikleri savcı ve hakimlere ‘Bakın bu seçimi biz kazanacağız’ mesajını vermek için en güçlü oldukları yer olan Yargıtay’daki yapılacak seçimleri HSYK seçimlerinden 10 gün önceye aldırdılar

Kesin sonuç alacakları tek yer Yargıtay!

Neden?

Kilit rakamlar: İki sıfır bir sıfır

Kilit rakamlar iki sıfır bir sıfır. Yani 2010. 2010 yılı referandumuyla yapısı değişen HSYK’nın ilk icraatı Yargıtay’a 24 saat içinde 161 yeni üye atadı.

Hatırlayın o dönemde özellikle Zaman Gazetesi’nde gün aşırı kah spotta, kah manşette, kah analiz sayfalarında yer alan ‘Yargıtay’daki iş yükü fazlalığı” ve ‘Hantallaşan Yargı’ haberlerini.

Önce HSYK’nın yapısı değişti ve Ekrem Dumanlıgillere göre ‘HSYK’ bir çete olmaktan kurtuldu çok şükür.

Sonra İbrahim Okur, Ahmet Hamsici ve Nesibe Özer’lerin daire başkanlıklarıyla birlikte HSYK ‘Hayırlı bir yapı’ haline geldi!

Sonra yargımızdaki çok önemli sorunu ortaya koydu Ekrem Dumanlıgiller: Yargıdaki iş yükü fazlalığına çözüm olarak dairelerin sayılarının artırılması gerektiğini öğrendik!

Doğal olarak Yargıtay ve Danıştay’da daire sayıları artırılınca da üye sayısının artırılmasını beraberinde getirdi!

Yargıtay’ın yüzde 70’i...

Birinci sınıfa ayrılmış Yüksek Yargı mensubu 10 bin kişiden önce 5 bin kişinin uygunluğuna karar verdi HSYK. Sonrasında 5 bin kişi arasından hiçbir mülakat gerçekleştirmediği gibi kıdeme de bakmadan bir anda 161 üyeyi 24 saatte Yargıtay’a, 58 üyeyi de Danıştay’a atadı.

Özal döneminden bu yana yargı içinde yapılanmaya giren paralel örgütün Yargıtay’da zaten var olan 25-30 üyesiyle birlikte Yargıtay’ın neredeyse %70’si Pensilvanya’nın eline geçmiş oldu.

2014 Temmuz’unun ortasında gerçekleştirilmiş olan Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu seçimlerinde 12 kişilik kurulun üyeliklerinin tamamen alarak paralel örgütün tulum çıkartmasının sebebini anlaşılmıştır umarım.

360 küsür üyenin 185’i paralel

Kısa bir hatırlatma:

Adli yıl açılışı için Yargıtay’ın ‘Cumhurbaşkanı gelmesin Feyzioğlu gelsin’ kararını hatırlıyorsunuz değil mi? İşte o karar, 2014 Temmuz sonrasındaki oluşan Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun aldığı karardır!

Yani... 360 küsur Yargıtay üyesinin 185’i paralel örgüt üyesidir.

Ve Yargıtay paralel örgütün yuvasına dönüşmüştür.

Ve Ali Alkan Yargıtay’ın göstermelik başkanıdır ve kendi iradesiyle kararlar verememektedir.

Evet. Kendi iradesiyle kararlar verememektedir.

Duvarları aşan gülme sesleri

Bakın...

Yargıtay Başkanı Ali Alkan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hem ‘hayırlı olsun’ hem de ‘Adli Yıl Açılışı’na davet etmek için gerçekleştirdiği ziyarette söylediği “12 Ekim pazar gününe denk geliyor. Bizim Yargıtay’da pazar günleri çalışma geleneğimiz yok. O yüzden biz kendi üye seçimimizi Pazartesi günü yani 13 Ekim’de yapacağız. Bu aynı zamanda diğer hakim ve savcıları etkilememesi açısından önemli.” sözleri ve seçim için belirlediği 13 Ekim tarihi kendi kararıyken...

Bu sözlerin sahibinin Yargıtay seçimlerini 23 Eylül’e alınmasının ne anlama geldiğini pekala biliyor olması lazım.

Sakın ‘Yargıtay üyelerimizden hacca gidecekler vardı o yüzden erkene aldık!” komedi bahanesinin arkasına sığınmasın. Söylediği bu komik gerekçeye kimseyi inandıramamış olacak ki, Yargıtay’ın duvarlarını aşan gülme sesleri odasına kadar geliyor olmalı.

Yarın göstermelik seçim var

Evet. Yarın Ali Alkan’ın başkanı olduğu Yargıtay’da “göstermelik’ bir seçim gerçekleşecek. 360 Yargıtay üyesinin önüne ‘göstermelik’ bir sandık konulacak ve güya 16 yargı üyesi seçim için yarışacak ve “güya sandıktan çıkan demokratik” sonuç da açıklanacak.

Ali Alkan’a ayıp etmek istemem ancak yarın sandık sonucuna göre çıkacak olan Yargıtay’ın HSYK’ya göndereceği 3 asil ve 3 yedek üye şunlar:

Cemaatin kripto adamları

Mustafa Ateş; çevresinde solcu kimliğiyle ve Ömer Faruk Eminaoğlu’nu deviren isim olarak bilinse de cemaatin kripto adamıdır. İbrahim Okur’un adamıdır. YARSAV’ın parallelerin eline geçmesini sağlayan isimdir.

Yakup Ata; cemaatin kripto isimlerinden. Yargıtay’daki kaynaklarım HSYK’ya gönderilecek isimler arasındaki en tehlike arz eden isim olan Mustafa Ateş’ten sonraki ikinci adam olduğunu belirtiyor.

Ali Eryılmaz; kendisini yakından tanıyan kaynağıma göre, HSYK üyelerine kendisini uzunca bir süre Alevi olarak tanıtmış sonrasında Alevi olmadığı ortaya çıkmış.

Mustafa Kemal Özçelik; Bakanlık eski Personel Genel Müdürü olarak da çalıştı. Kendisini gizleyen bir isim değil, yargı camiasında açıktan cemaatçi olarak tanınıyor.

Kerim Tosun; ülkücü kimliğiyle tanınmaya özen gösteren, paralel olduğu anlaşılmasın diye bulunduğu ortamlarda en hararetli milliyetçilik tartışmalarına giren bir isim.

Salih Sönmez; her ne kadar bir Mustafa Ateş ve bir Yakup Ata olmasa da cemaatin kripto isimlerinden birisi.

Yarın sonucu belli olan bir seçim yapılacak Yargıtay’da...

Hakim savcıları etkilemez mi?

Yargıtay Başkanı Ali Alkan adli yıl açılış töreninde yargı bağımsızlığından, hukuk güvenliğinden, erkler ayrılığı konusundaki hassasiyetten dem vurup hükümete ayar mı çekiyordu!

Sayın Ali Alkan Yargıtay’ın gerçekte başkanı siz misiniz? Gerçekte Yargıtay’ı kim yönetiyor?

“HSYK seçimlerinden önce Yargıtay’ın seçim yapmasının hakim ve savcıları etkileyeceğini’ söyleyen birisi olarak seçim tarihini bu kadar erken bir tarihe neden aldınız? HSYK seçimleri yapılmadan Yargıtay seçimlerinin yapılması Yargıtay üyelerinin iradesine ipotek koymak değil midir?

Sayın Alkan, yukarıda saydığım isimlerin seçilerek HSYK’ya gönderileceği belliyse neden yarın seçim yapıyorsunuz?

Sayın Alkan, uzunca zamandır Yargıtay’da olup bitenlere bakıldığında paralel yapının hükümet karşıtlığı ve cumhurbaşkanlığı karşıtlığını Yargıtay’ın ana stratejisi haline getirdiği ve Yargıtay’ın parallerin kıskacı altında olduğu izlenimini doğuruyor. Siz bu imajdan rahatsız değil misiniz?

Sonuçta paralellerin sayısı ortaya çıkacak

Velhasıl...

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimleri yaklaştıkça yargının paralelleri iyot gibi ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bu HSYK seçimleri aynı zamanda paralel örgütün yargı içindeki sayısını da net bir şekilde ortaya çıkması açından hayırlara vesile olacak.

Bakalım. Türkiye’de yargı ve hukukun asıl iktidar üretmedeki stratejik önemini fark eden paralel yapının akıbeti ne olacak?

Ya paralel yapı HSYK seçimlerini tehditle şantajla kazanarak ülkede kaos çıkartacak ya da 4 yıldır zulmettikleri hakim ve savcılar 12 Ekim’de hem kendilerine yönelik zulme dur diyecek hem de verdikleri oyla paralel yapıyla hukuki mücadelenin yolunu açarak yargının üzerindeki korku bulutunu dağıtacaklar.

Bir de güzel haber.

Yargıtay seçimlerine bağımsız aday olarak giren Hüseyin Poyrazoğlu, Nesrin Yılmazcan ve Ahmet Karayiğit paralel örgütün yargıdaki yapılanmasını ve bu yapının beraberinde getireceği tehlikeyi görüp, bir oy bir oydur diyerek, Yargıda Birlik Platformu lehine adaylıktan çekildiler.