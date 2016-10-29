Star yazarı: Türkiye'ye dönmeyen FETÖ'cüler vatandaşlıktan atılacak

Star yazarı Resul Kurt, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "FETÖ'cüler kaçıyorlar mı? Kaçtıkları yerin vatandaşı olsunlar. Onlar bu memleketin vatandaşı olmayacaklar” sözlerine ilişkin olarak, "Mutlaka OHAL kapsamında çıkarılacak bir Kanun Hükmünde Kararname ile yurda dönmeleri ve mahkemelerde aklanmaları çağrısı yapılmalı, verilen bir aylık süre içerisinde yurda dönmeyenlerin vatandaşlıktan çıkarılmaları ve bunların her türlü malvarlığına el konulması, emekli maaşlarının kaldırılması, terörle mücadeleyi başarılı kılacaktır" görüşünü savundu.

Kurt'un Star'da "FETÖ’cüye Erdoğan sürprizi!" başlığıyla yayımlanan (29 Ekim 2016) yazısı şöyle:

2013 yılından bu yana arsız ve hayasız bir şekilde ülkemizi karalayan, her türlü ihanet ve tezviratı fütursuzca yapan, şeref ve haysiyetten bihaber FETÖ ve yandaşı mankurtların alçaklıklarını kaleme alıyoruz.

Gün geçmiyor ki, yeni bir ihanetleri ve alçaklıkları ortaya çıkmasın.

Henüz 15 Temmuz şehitlerimizin kanı kurumadan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım olmak üzere yerli ve milli şuura sahip ülkemiz yöneticilerine tüm terör örgütleri ile işbirliği yaparak her türlü saldırıyı gerçekleştirmektedirler.

Usta yazar Cengiz Aytmatov’un “Gün Olur Asra Bedel” adlı eserinde sözü geçen “mankurt” kavramı sosyal kimlik değiştirme ve öz köküne yabancılaşmayı ifade etmektedir. Anadolu’nun temiz kalpli insanlarını sümsük vaizin şarlatanlıkları ile sömürüp, bu ülkenin on milyarlarca dolarını yurtdışına akıtarak saltanat sürmekte olan bir modern Haşhaşi Cizvit Tarikatı olan FETÖ mensupları da bu romandaki gibi mankurtlaştırılmıştır.

Öyle ki yediden yetmişe birçok yurttaşımızı en ağır silahlarla, helikopterlerle, F-16’ larla yaralayacak ya da şehit edecek kadar canileşmişlerdir. Beyinleri yıkanarak ve bir şekilde Hasan Sabbah’ın yöntemleri kullanılmak suretiyle onbinlerce insan terörist ve kanlı bir katile dönüştürülmüştür.

Bugün ülkemiz bir yandan Haşhaşi FETÖ örgütüyle öbür yandan PKK, PYD, DAEŞ, DHKP-C gibi onlarca terör örgütü ile mücadele etmektedir. Bu örgütlerin içerisinde rengi ve kokusu olmayan, kendisini bukalemun gibi gizleyen omurgasız, her türlü komplo ve karalamayı en usta şekilde yapan FETÖ birçok ülkede aynı yöntemlerle faaliyet göstermektedir. Ülkemiz için olduğu kadar diğer ülkeler için de büyük bir tehdittir.

AK ile Karanın rengini çok net belli ettiği, hatta karanın da gri bulutlar içerisine saklanarak, kamufle olmaya çalıştığı bu dönemde tüm vatandaşlarımızın bu mücadelede var olması gerekiyor. Eğer kucağınızdaki çocuğunuzla koşarken ayağınıza çelme takılan bir göçmen olmak istemiyorsanız, mutlaka ülkemize sahip çıkmalısınız. Hangi görüşten, hangi etnik kimlikten ve hangi mezhepten olursanız olun birlik ve beraberliğimize sahip çıkmalısınız. Yenikapı ruhu korunduğu sürece hiçbir güç ülkemizi bölmeye ve bizi yok etmeye muktedir olamaz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi “Terör 14 yaşındaki bir çocuğu intihar bombacısı olarak kullanıp kına gecesinde kan akıttı. Bu saldırıda 54 vatandaşımız hayatını kaybetti. Saldırı, öylesine vahşi ki hala kimliği tespit edilemeyen mevtalarımız var. Bu saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Bir çocuğu kullanarak insanları katleden bu caniler akıttıkları kanda mutlaka boğulacaklardır.”

Başta FETÖ ve PKK terör örgütü olmak üzere birçok terör örgütü mensubunun üst düzey yetkilileri yurtdışına kaçarak örgütle irtibatlarını devam ettiriyor, hatta yönetimlerin önemli kademelerinde varlıklarını sürdürüyorlar.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan;”İnlerine gireceğiz dedik. Onlar kaçsın, biz kovalayacağız dedik. Kaçıyorlar mı? Kaçtıkları yerin vatandaşı olsunlar. Onlar bu memleketin vatandaşı olmayacaklar” diyerek yurt dışına kaçan FETÖ’cülerin vatandaşlıktan çıkarılması için düğmeye basıldığını, firari FETÖ’cülerin Türkiye’ye dönmeleri için süre verileceğini, süre tamamlanana kadar dönmeyen tüm FETÖ’cüler vatandaşlıktan atılacağını müjdeledi.

Ülkemiz aleyhine faaliyette bulunan, her türlü karalama ve tezviratı yapan, vatandaşlarımıza kurşun sıkan, sıktıran, ülkemizin zararına ve aleyhine çalışmalar yürüten, Türkiye’ye yönelik kumpaslar kuran teröristlerin vatandaşlıktan çıkarılması ve tüm malvarlıklarına el konulması vatandaşlarımızın yüreğine su serpecektir. Bu yöndeki tüm mücadelenin desteklenmesi gerekiyor.

Bizim bu köşeden, 27 Ağustos 2016 günü yazdığımız “Çağrı’yla gelmeyen FETÖ’cü vatandaşlıktan çıkarılsın” teklifi en üst düzeyde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da dile getirildi. Mutlaka OHAL kapsamında çıkarılacak bir Kanun Hükmünde Kararname ile yurda dönmeleri ve mahkemelerde aklanmaları çağrısı yapılmalı, verilen bir aylık süre içerisinde yurda dönmeyenlerin vatandaşlıktan çıkarılmaları ve bunların her türlü malvarlığına el konulması, emekli maaşlarının kaldırılması, terörle mücadeleyi başarılı kılacaktır.

Halen bazı kurumlarda 2010 KPSS ve diğer usulsüzlüklerle memuriyete giren, hatta uzman, müfettiş, kaymakam, denetmen, öğretmen, subay-astsubay-uzman erbaş ya da emniyet personeli olan kişilerin tespit ve ihracı geciktirilmektedir. Maalesef bazı kurumlar bu mücadelede bilmediğimiz nedenlerden dolayı Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmaktadır.

Derhal tüm kamu kurumları, kurum içi kişisel husumetleri ve koltuk kaygılarını bir kenara bırakarak gerçek FETÖ’cüleri teşhis ve ihraç yoluna gitmelidir.