Star yazarı: Suriyelilere hem vatandaşlık hakkı verelim, hem de Diyarbakır'a yerleştirelim

Star yazarı Ersoy Dede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyen Suriyeliler var, konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'mızın attığı adımlar var. Ellerinden geleni bakanlığımız oluşturduğu bir ofisle takip etmek suretiyle bu kardeşlerimize vatandaşlık imkanını vereceğiz" açıklamasıyla ilgili olarak, "Recep Tayyip Erdoğan arka arkaya stratejik hamlelerle bu oyun planını bozdu" dedi. "Naçizane önerimdir. Bu insanlara hem vatandaşlık hakları verelim. Hem de Doğu ve güneydoğuda yeniden imar edilen kentlerde toplu konutlara yerleştirelim. Hakkari’de Mardin’de, Diyarbakır’da, Şırnak’ta ikamet etmelerini sağlayalım" ifadesini kullanan Dede, "Böylece itirazların gerçek nedenini görmüş oluruz. Bakalım o zaman ne diyecekler?" diye yazdı.

Ersoy Dede'nin, "Suriyeliler’i Diyarbakır’a yerleştirelim" başlığıyla yayımlanan (6 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Suriyeliler’e vatandaşlık tartışması, anlamsız yerlere doğru uzuyor. Bu konuda ortaya konan söylem aralığı,’insanlık’ ile ‘faşizm’ arasındaki geniş koridor kadar..

Önce itirazları sıralayalım bir bir..

Bakalım millet neye isyan ediyormuş..

1) Suriyeliler yüzünden ahırdan bozma odalara ev sahipleri 1.000 TL kira almaya başladı

2) Daha ucuza çalışan Suriyeliyi tercih eden işveren, hakettiğimiz parayı vermemeye başladı.

3) Serserilik yapan Suriyeli gençler yüzünden mahallede huzur kalmadı

4) Suriyeli çocuklar dilencilik yapıyor.

- Fırsatçı ‘Türk’ işveren, ahlaksızca boğaz tokluğuna adam çalıştırsın..

- Fırsatçı ‘Türk’ ev sahibi, köpek bağlasan durmayacak evine ahlâksızca yüksek kira talep etsin..

Ama tüm bunların sorumlusu, evinden yerinden yurdundan kaçıp-göçüp buralarda yaşam savaşı veren Suriyeli olsun..

Az vicdan be kardeşim..

Serserilik yapan Suriyeli gençlere gelince..

Hırsızlık, taciz ve başka şeyler..

Suç suçtur..

Bir ‘Türk’ herhangi bir evden birşey çaldığında ‘Bu Türkler Hırsız’ diyor musun?..

Taciz eden, tecavüz eden bir Türk olduğunda, ‘adam olmaz bu milletten’ mi diyorsun?..

Dilencilere gelince..

O işin iç savaşla bir ilgisi yok..

O profesyonel bir sektör.

Onunla kent yönetimi ve güvenlik birimleri, sahiden adam gibi mücadele edecek.

Gelene ‘vatandaşlık’ bile vermeyi tartışan bir ülkenin, sokakta dilenmeye muhtaç göçmen bırakabileceğine aklınız kesiyor mu?..

Değerli dostlar, kavganın esası Suriyeliler’e ‘vatandaşlık’ verilmesinde değil..

‘seçme-seçilme hakkı’ verilmesinde..

Onlarca yıldır kurgulanmış bir demografik dönüşüm programı vardı..

Recep Tayyip Erdoğan arka arkaya stratejik hamlelerle bu oyun planını bozdu..

‘Suriyeliler’ meselesi de bunun bir parçası..

Naçizane önerimdir..

Bu insanlara hem vatandaşlık hakları verelim..

Hem de Doğu ve güneydoğuda yeniden imar edilen kentlerde toplu konutlara yerleştirelim..

Hakkari’de Mardin’de, Diyarbakır’da, Şırnak’ta ikamet etmelerini sağlayalım.

Böylece itirazların gerçek nedenini görmüş oluruz..

Bakalım o zaman ne diyecekler?

Tape Cemaatin İşi

Eren Erdem uçaktan indirilmiş..

Çıktı ortaya.. Hakkında kesinleşmiş bir hapis cezası olduğundan indirmişler, prosedürler yerine getirilince de bırakmışlar.. O saatlerde sosyal medyada Eren Erdem’e ait olduğu öne sürülen bir iddianame eki dolaştırılmaya başlandı.. Söz konusu iddianamede, Eren Erdem’in eşiyle yaptığı iddia edilen bir telefon konuşmasına da yer veriliyor.. Bu sütunlarda, Eren Erdem’i nasıl sert bir dille eleştirdiğimi biliyorsunuz.. Demediğimi bırakmadım.. Yine de en ağır eleştiriyi ben yaparım.. Ama n’olursunuz, o saçma sapan telefon tapesi kılıklı kağıt parçası üzerinden yorum yapmayın. Aklınız kesiyor mu, bir adamın, karısıyla yaptığı bir telefon konuşmasında, bir dakika içinde; hem ajan olduğunu, hem nereye bağlı olduğunu, hem bu işten ne kadar çok para kazandığını hem de Türkiye’deki bağlantılarını ifşa etsin.. Belli ki bu buz gibi bir cemaat tezgahı.. Eren Erdem’i eleştirecek argüman mı kalmadı?..

Maytap Satışı Yasaklanmalı

Diyarbakır’da çocukların sokakta oynadıkları maytapların düştüğü evde yangın çıktı. Yangında ikisi çocuk üç kişi hayatını kaybetti..Çocukların bakkaldan satın alabildikleri bu tip patlayıcı yanıcı malzemenin satışına daha ne kadar izin verilecek.. Torpil, maytap, kız kaçıran ve adını bilmediğim diğer tüm tehlikeli şeylerin satışı acilen yasaklanmalı.. Ne olmasını bekliyoruz daha?